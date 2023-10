Vinicius envoie un message au PSG

Suivi par Paris, Vinicius a déclaré qu'il voulait passer le reste de sa carrière avec les géants espagnols

L'attaquant de 23 ans - qui a marqué le but de la victoire pour les Blancos lors de la finale de la Ligue des champions 2022 - a rejoint le Santiago Bernabéu en 2018. Depuis, il a disputé plus de 230 matches et a trouvé le chemin des filets à 62 reprises.

Vinicius est devenu l'un des talents les plus excitants du football mondial, mais il a été mis à l'épreuve au cours de son séjour dans la capitale espagnole. Cela a déclenché d'inévitables discussions sur son transfert, avec des clubs comme Manchester United et Liverpool qui se sont montrés intéressés.

Le Sud-Américain n'est lié par un contrat que jusqu'à l'été 2024, mais de nouvelles conditions ont été spéculées depuis un certain temps et Vinicius a déclaré qu'il voulait passer le reste de sa carrière avec les géants espagnols. Il a déclaré à Real Madrid TV : "C'est toujours un honneur de recevoir l'affection de ces fans et celle que j'ai pour eux. Je suis très heureux de jouer ici et je veux continuer à jouer ici pour le reste de ma vie."