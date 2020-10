Villas-Boas, Rongier et toutes les réactions après Olympiakos-OM

L’OM a concédé la défaite dans les dernières minutes face à l'Olympiakos (1-0). Découvrez les réactions des protagonistes.

Valentin Rongier (milieu de l’OM sur Téléfoot) : « C’est une fin cruelle. Je ne sais pas si on mérite de perdre mais on a mis moins d’intensité par rapport à l’ en deuxième mi-temps et ce but nous pendait au nez. On a fait de bonnes choses aujourd’hui donc tout n’est pas à jeter mais il faut qu’on relève la tête. On a rechangé de système par rapport à la victoire contre et les automatismes ont mis du temps à revenir. Le coach attendait qu’on soit en bloc défensivement et presser dans les vingt premières minutes. »

André Villas-Boas (entraineur de l'OM sur RMC Sport) : "Ca a très mal fini pour nous. Dommage qu'on n'ait pas controlé, avec ce ballon perdu par Jordan. ils ont eu cette chance qui nous a tués dans les dernières minutes. Ce sont les détails de C1. C'est l'expérience qui a parlé. Mais oui, très déçu. Mais bon, on doit accepter. Ils ont gagné ce 2e ballon avec Valbuena et ont marqué leur but. On a eu quelques occasions, mais cela s'est joué sur des détails. Les deux équipes ont été bonnes défensivement, et c'était sûr que celui qui allait marquer le premier qui l'emportait. Si l'attaque m'inquiète ? Aujourd'hui, on n'a pas été bons, mais on a eu quelques chances. On doit maintenant retrouver la et confirmer le succès contre Bordeaux".

Mathieu Valbuena (milieu de terrain de l’Olympiakos sur RMC Sport) : « C’était un match très spécial pour moi. Le contexte était particulier, mais quand on est sur le terrain, on joue. Aujourd’hui, je suis à l’Olympiakos et j’en suis heureux. On a fait une très bonne partie. J’ai été décisif. J’aurais pu l’être avant, mais Steve Mandanda a fait de bons arrêts. Ça me fait un pincement au cœur, mais je suis très content pour l’Olympiakos car je pense qu’on mérite cette victoire. »