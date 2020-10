Olympiakos - OM (1-0) : Trop timides, les Marseillais ont été crucifiés en fin de match

Volontaire mais inoffensif, l’OM a concédé la défaite dans les dernières minutes face à l'Olympiakos (1-0).

Sept ans, cela faisait sept ans que l’ n’avait plus gouté à cette odeur que représente la Ligue des Champions. En 2013, les Olympiens avaient quitté la compétition sur une triste bulle, qui lui coûte encore des railleries des supporters adverses.

Dans cette campagne 2020-2021, les coéquipiers de Dimitri Payet ont logtemps cru faire mieux que ceux de 2013 mais repartiront bredouille de Grèce. Sur une tête en fin de match, Hassan a offert la victoire à l' (1-0).

Fort de son succès acquis face à en , l’OM s’avançait face à Valbuena et ses coéquipiers le plein de confiance. Obligé de se passer de Kamara, suspendu pour un rouge obtenu en 2018, André Villas-Boas est revenu à son traditionnel 4-3-3 malgré la bonne performance du 4-4-2 losange face aux Girondins.

Benedetto mange la feuille

Sans l’ambiance électrique du stade Georgios Karaiskaki dû au huis-clos imposé par le gouvernement grec, Marseille a paru un brin endormi en début de match. Habitué aux joutes européennes, l’Olympiakos en a profité mais a manqué de précision. Yann M’Vila a vu sa volée frôler la barre de Mandanda (9eme) tandis qu’El Arabi, encore un ex de , s’est vu contrer par Caleta-Car au premier poteau (38eme).

Ces différentes alertes ne doivent pas occulter la timide domination marseillaise. S’ils ont souvent été pris sur les côtés, les Marseillais ont tenté ( ???) mais ont eux aussi été trop timides dans le derniers gestes. Thauvin et Benedetto ont été longtemps absents des débats.

En manque de confiance depuis le début de la saison, l’Argentin n’a pas marqué de points ce mercredi. Parfaitement lancé par l’ancien Bastiais, Benedetto a perdu son face à face contre Sa juste après le retour des vestiaires (46eme).

Mandanda n'a pas pu tout faire

Un loupé qui aurait pu être lourd de conséquence puisqu’au lieu de mener au score, l’Olympique de Marseille a failli courir après. L’OM est resté en vie pour une histoire de quelques centimètres et un alignement de justesse d’Alvaro sur le but à bout portant de Masouras (54eme). Endormis, les Français ont été sauvés par leur défense.Incapables de se montrer dangereux devant, Marseille s’est reposé le duo Caleta-Car - Gonzalez qui a longtemps tenu la baraque face à El Arabi (68eme) et sur son capitaine Mandanda.

Le portier des Bleus s’est montré décisif en repoussant une volée à bout portant de Valbuena (72eme) et en donnant de la voix. Dans le dur physiquement, les hommes d'André Villas-Boas n'ont pas eu les jambes pour aller chercher ce succès et ont cherché à garder un bloc compact pour ne pas se faire surprendre dans les derniers instants. Mais à force de tirer sur la corde, il fallait bien que ça rompt à un moment. Derrière un Valbuena remuant et poussant Amavi à la faute, Hassan a offert la victoire à l'Olympiakos d'une tête entre trois défenseurs adverses.