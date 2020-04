Vieri : "La Serie A serait un excellent championnat pour Kane"

L'ancien attaquant italien pense que le championnat italien serait une prochaine destination idéale pour le capitaine anglais.

Christian Vieri a exprimé sa conviction que "la ou la seront d'excellents championnats" pour Harry Kane s'il décidait de quitter cet été. Harry Kane s'est imposé comme l'un des avant-centre les plus efficaces d'Europe depuis ses débuts dans l'équipe première des Spurs en 2014. Le joueur de 26 ans a inscrit 181 buts en 278 apparitions toutes compétitions confondues, ce qui a aidé les Spurs à émerger en tant que formation habituée à terminer dans le top 4 en .

Cependant, Harry Kane attend toujours de remporter le premier trophée majeur de sa carrière professionnelle, et a admis qu'il serait ouvert à un futur transfert afin de réaliser ses ambitions personnelles et remporter des trophées. , le , la et l'Inter ont tous été dans des rumeurs les liants à Kane au cours des derniers mois, Tottenham réclamant apparemment plus de 100 millions de livres sterling pour son meilleur joueur.

"Kane est beau à regarder jouer"

Christian Vieri dit qu'il aurait adoré jouer aux côtés du leader anglais, qui, selon lui, serait bien adapté à l'élite italienne en raison de ses capacités techniques. L'ancien attaquant de l' et de l' a déclaré au Daily Mail: "C'est un joueur exceptionnel. J'aurais bien joué avec lui en duo. J'avais le Brésilien Ronaldo, Hernan Crespo, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Roberto Baggio J'ai adoré jouer avec les techniciens".

"Kane n'est pas l'attaquant anglais classique: physiquement, il n'a pas beaucoup de muscles comme Romelu Lukaku mais il a des dribbles, des courses, des tirs précis et puissants. En Italie, quelqu'un comme lui on dirait qu'il a des "pieds doux". J'aime beaucoup Kane parce qu'il a une technique et une qualité inhabituelles, il est beau à regarder. La ou la seront d'excellentes ligues pour lui s'il décide de quitter Londres et Tottenham", a ajouté l'Italien.

"Il n'a aucun problème à bien jouer dans des championnats très techniques. Harry Kane n'est pas un n°9 comme Alan Shearer, qui était une idole pour moi, l'un des attaquants anglais les plus forts de l'histoire. Mais Kane est tout aussi fort", a conclu Vieri. Harry Kane n'a pas joué depuis le Nouvel An en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, pour laquelle il a été opéré en janvier. La star des Spurs a depuis récupéré complètement, mais n'a pas pu revenir sur le terrain en raison de la pandémie de coronavirus, qui a suspendu temporairement la saison 2019-2020 dans toutes les grandes ligues européennes.