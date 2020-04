Shearer : "Manchester United doit recruter Sancho, Kane et Grealish"

L'ancienne gloire de Premier League pense que Manchester United doit recruter les trois Anglais pour viser à nouveau le haut du tableau.

doit faire signer Jadon Sancho, Harry Kane et Jack Grealish s'il veut être à nouveau en mesure de remporter des trophées, selon la légende de la Alan Shearer.

Depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, United a du mal à se maintenir dans la course au titre de champion - son meilleur résultat étant une lointaine deuxième place derrière Man City en 2017-18 - alors qu'il n'a pas non plus été candidat à la victoire en .

L'interruption due au coronavirus ayant un effet important sur le football dans le monde entier, Shearer estime que les Red Devils sont dans une position idéale pour bondir sur leurs cibles de transfert favorites.

Les signatures de Sancho, Kane et Grealish sont régulièrement évoquées, et Shearer pense que le trio pourrait catapulter United au niveau d'un champion. "Ole Gunnar Solskjaer était dans le vrai quand il a dit qu'un certain nombre de clubs pourraient être obligés de vendre leurs grands joueurs pour des raisons financières", a-t-il déclaré au Sun.

"Alors que la majorité cherchera d'abord à survivre avant de se pencher sur les objectifs de transfert, Manchester United est dans un autre bateau. Grâce à leur poids financier, ils sont en bonne position pour tirer profit des futurs marchés de transfert lorsque le football sera finalement de retour.

"Pour se rapprocher de l'endroit où ils veulent être, ils ont besoin de trois, voire quatre, grandes signatures. Je comprends que l'on parle de Jadon Sancho, je comprends que l'on parle de Harry Kane et je comprends certainement que l'on parle de Jack Grealish.

"Ces trois-là sont exactement ceux dont ils ont besoin s'ils veulent à nouveau être compétitifs au sommet."

Ce mois-ci, Goal révélait que les Red Devils avaient l'avantage sur Chelsea dans la course à la signature de Jadon Sancho, ce dernier souhaitant quitter le . Alors que l'avenir de Kane semble un peu plus incertain, l'attaquant vedette de a alimenté les rumeurs d'une sortie après avoir refusé de s'engager à long terme au club.

Enfin, le capitaine de Villa Grealish a toujours été lié à un transfert à Old Trafford après son étonnant parcours en championnat cette saison, mais tout transfert a été remis en question après que le milieu de terrain ait enfreint lele confinement et aurait percuté deux voitures garées.