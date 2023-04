Victor Osimhen au Bayern Munich? Thomas Tuchel valide !

Le Bayern Munich serait prêt à entrer dans la course pour recruter Victor Osimhen, Thomas Tuchel étant qualifié de "grand fan" de l'attaquant.

Victor Osimhen va agiter le mercato estival. Même si Naples affirme vouloir retenir l'attaquant passé par le LOSC, et que la réputation de négociateur avéré d'Aurélio De Laurentiis est connu dans l'Europe toute entière, Victor Osimhen bénéficie de nombreux courtisans parmi les meilleurs clubs européens dont le PSG, Manchester United et maintenant le Bayern Munich.

Tuchel "surveille" Osimhen

La saison époustouflante du Nigérian a fait émerger un grand nombre de prétendants potentiels, les géants bavarois étant le dernier club en date à s'intéresser à lui. Le journaliste de Sky Germany Florian Plettenberg rapporte que le nouvel entraîneur du Bayern, Thomas Tuchel, est un "grand fan" du joueur et qu'il "surveille" la sensation de 24 ans depuis un certain temps, notant que les discussions "suivront".

Pour rappel, Thomas Tuchel a déjà croisé la route de Victor Osimhen par le passé, lorsqu'il entraînait au Paris Saint-Germain, l'attaquant nigérian cassait la baraque du côté de Lille. Le Bayern Munich n'a pas remplacé Robert Lewandowski l'été dernier et ciblerait donc Victor Osimhen comme successeur de l'actuel numéro neuf du Barça.

Coup dur pour Man Utd et le PSG

L'intérêt du club allemand est un coup dur pour Manchester United, qui serait à la recherche d'un avant-centre de classe mondiale. La vente prolongée du club semble devoir entraver davantage la planification de l'équipe d'Erik ten Hag. Ce serait aussi un coup dur pour le PSG qui travaille sur cette piste par le biais de Luis Campos.

L'incroyable saison de Victor Osimhen signifie que son avenir sera certainement l'un des sujets de transfert les plus brûlants de la période estivale. Toutefois, étant donné le conte de fées qui se dessine à Naples et le contrat actuel de l'attaquant jusqu'en 2025, il n'est pas du tout certain qu'il quittera le club au terme de la saison actuelle.

La principale priorité de l'attaquant sera de surmonter sa blessure à la cuisse afin d'aider son équipe à remonter la pente lors du quart de finale de la Ligue des champions contre Milan mardi prochain. Son absence lors des derniers matches s'est fortement ressentie du côté de Naples, soulignant l'importance cruciale de Victor Osimhen.