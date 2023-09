Vente OM : Zinédine Zidane a dit oui aux Saoudiens !

La légende du football français, Zinedine Zidane, aurait accepté de prendre les commandes de l’OM en cas de changement de propriétaire.

Gennaro Gattuso vient d’être intronisé en tant que nouveau coach de l’OM, mais il pourrait ne pas y faire long feu. L’entraineur italien n’a signé que pour un an et un technicien de renom lorgne déjà sur son poste. Le technicien en question c’est Zinédine Zidane.

Zidane a soumis ses conditions

Selon une information de France Bleu, l’entraineur aux trois Ligue des Champions serait d’accord pour débarquer au Vélodrome. Il ne le ferait pas sous la direction de Frank McCourt, et il l’a déjà fait savoir à Pablo Longoria, mais il est enclin à s’y installer si jamais Marseille sous pavillon saoudien.

Une vente de l’OM aux richissimes hommes d’affaires du Royaume est évoquée depuis plusieurs années déjà. Des approches ont été faites, mais elles n’ont pas abouti pour l’instant. L’été dernier, Julien Fournier aurait même été mandaté pour tenter de convaincre McCourt, mais cela n’a pas suffi. L’Américain n’a pas été séduit par les chiffres qui lui ont été proposés.

Une passation de pouvoir reste tout de même envisageable. Les Saoudiens seraient d’ailleurs prêts à revenir à la charge très rapidement. Après avoir racheté Newcastle et fait de leur championnat national le nouvel eldorado, ils sont déterminés à eteindre leur expansion et s’implanter un peu plus dans le football mondial. Dans cette optique, le rachat de l’OM, un club historique en France, apparait comme une très bonne stratégie.

Il aura une somme colossale pour recruter

Les Saoudiens n’ont pas attendu de poser leurs valises dans le sud de la France pour contacter Zidane. Les premiers contacts ont déjà eu lieu. L’ancien meneur des Bleus a été séduit par le discours qu’on lui a tenu et aussi par les moyens qu’on lui a promis. S’il est intronisé, le natif de La Castellane aura une enveloppe de 300 millions d’euros pour recruter. L’argent ne fait pas tout, mais avec les Magpies on a eu la preuve qu’il peut quand même régler de nombreux problèmes.