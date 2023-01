Van Dijk justifie son coup d'épaule sur Paredes lors de Pays-Bas-Argentine

Le défenseur des Pays-Bas est revenu sur son geste envers Leandro Paredes en quart de finale de la Coupe du monde 2022.

Le quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre les Pays-Bas et l'Argentine a été très serré. Lors de la rencontre, les Argentins menaient 2-0 jusqu'à la 82e minute avant d'être contraints à la prolongation après un doublé de Wout Weghorst (83e, 90+11e). L'Albiceleste l'a finalement emporté aux tirs au but.

Un Pays-Bas-Argentine très tendu

Le match a également été très tendu puisque quatorze cartons jaunes (6 pour les Pays-Bas et 8 pour l'Argentine) ont été distribués par l'arbitre de la rencontre, monsieur Antonio Mateu Lahoz et un joueur a été expulsé (le Néerlandais Denzel Dumfries).

Un des moments chauds du match a été l'altercation entre Virgil van Dijk, le défenseur des Pays-Bas et Leandro Paredes, le milieu de terrain argentin. Après un violent tacle de l'Argentin sur Nathan Aké, Van Dijk est intervenu pur venger son coéquipier en assénant un coup d'épaule à Paredes qui a valdingué au sol.

Quelques semaines après ce quart de finale, Virgil van Dijk s'est exprimé pour la première fois sur son geste lors de la conférence de presse d'avant-match de Brentford-Liverpool.

« Normalement, je ne fais jamais ça sur un terrain. Mais je suis simplement humain et dans le feu l'action, ce sont des choses qui arrivent. J'ai fait ce geste car je voulais à tout prix réussir avec les Pays-Bas », a expliqué Van Dijk.

Objectif Ligue des nations pour Van Dijk

Même si l'élimination des Pays-Bas en quart de finale de la Coupe du monde a été dure à digérer pour Van Dijk, il se tourne maintenant vers le futur et nourrit de grandes ambitions pour sa sélection : « Je pense que nous avons une équipe fantastique et une nouvelle ère commence avec le retour de Ronald Koeman (qui remplace Louis van Gaal, n.d.l.r.) et tous les jeunes joueurs qui arrivent en sélection. J'espère que nous pourrons réaliser de grandes choses l'été prochain lors de la phase finale de la Ligue des nations. C'est un objectif important et je veux vraiment gagner cette compétition même si elle aura lieu en fin de saison et que nous serons exténués. »

La phase finale de la Ligue des nations se déroulera aux Pays-Bas du 14 juin au 18 juin aux Pays-Bas. Evoluant à domicile, Van Dijk et ses coéquipiers seront favoris même si l'adversité sera très relevée puisque la Croatie, l'Espagne et l'Italie sont les autres participants.