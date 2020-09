"Van de Beek est plus régulier que Pogba"

L'ancien adjoint de Sir Alex Ferguson à Manchester United estime que Paul Pogba a du souci às e faire.

Pogba, Bruno Fernandes, Nemanja Matic, Scott McTominay, Fred... compte plusieurs milieux de terrain de renom et selon Steve McClaren, le Français peut s'inquiéter de l'arrivée de Donny van de Beeek, qu'il consièdre plus régulier.

«Le seul pour qui j’ai des inquiétudes, et c’est un débat qui a cessé depuis un certain temps, est Paul Pogba. Parce que vous ne pouvez pas faire jouer Van de Beek en tant que joueur qui contrôle au milieu, ça doit être un «huit» ou un «dix», et pour le moment Pogba est le «huit» et Fernandes est le «dix», a ainsi analysé le technicien pour TalkSPORT.

"Manchester United espère avoir beaucoup de matchs avec la , etc et Ole sait qu’il a besoin d’une équipe solide, alors peut-être qu’il en aura trois éléments pour deux postes. Peut-être que Pogba n’était pas assez régulier, même s’il est revenu fort dernièrement. Pour l’instant, personne ne lui conteste sa place mais Van de Beek peut le faire », a ainsi analysé l'ancien coach des Trois Lions. Pogba ne va certainement pas apprécier.