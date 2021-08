Valbuena en remet une couche sur Kylian Mbappé

L'ancien meneur de jeu de l'OM a donné son avis sur la situation de Kylian Mbappé, en fin de contrat dans un an avec le PSG.

La situation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain est dans toutes les têtes, surtout après l'offre formulée mardi soir par le Real Madrid, qui propose 160 millions d'euros pour convaincre le club de la capitale de laisser partir son joyau.

Consultant pour la radio RMC, Mathieu Valbuena affirme ne pas comprendre le choix du n°7 du PSG, qui refuse de prolonger avec le club qu'il a rejoint en 2017, alors qu'il arrivera au terme de son contrat en juin prochain, et pourrait donc partir libre. S'il ne s'en va pas avant.

"Je ne trouve pas ça normal que Kylian Mbappé ne prolonge pas, quitte après à partir, a estimé l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France. Vous pensez que le Real Madrid, parce qu’il va prolonger n’osera pas mettre l’oseille?"

Pour Valbuena, la position de l'attaquant parisien serait une forme de manque de respect envers le club. "Si j’étais supporter du PSG, je verrais la situation actuelle d’un mauvais œil. Le PSG lui a donné beaucoup de choses, même si lui a rendu beaucoup, je ne dis pas.

"Maintenant, le PSG lui offre une belle prolongation, avec un beau contrat. S’il prolonge, il pourra montrer qu’il est là pour le club, qu’il a de la mémoire, il gagnera de l’argent quoi qu’il arrive."

Pour lui, même s'il souhaite rejoindre le Real Madrid, Mbappé ne peut pas partir comme ça d'un club qui l'a fait grandir depuis quatre saisons : "Tu es supporter parisien, tu acceptes aujourd’hui qu’il soit arrivé contre 180 millions d’euros et qu’il reparte libre ? Ce n’est pas possible. Une sortie comme celle-là, ça ne me plait pas."

Pas sûr pour autant que l'attaquant quitte Paris et la Ligue 1 gratuitement l'été prochain. Le Real Madrid espère en effet l'attirer dès cette année, et montre qu'il est prêt à y mettre les moyens avec une offre à hauteur de 160 millions d'euros transmise au club de la capitale, mardi soir.

Le futur de Kylian Mbappé risque d'être l'un des feuilletons à suivre dans cette dernière semaine d'un mercato qui se terminera le 31 août prochain. Alors qu'on l'imaginait former un trio incroyable avec Neymar et Lionel Messi, l'ancien monégasque pourrait en effet finalement quitter Paris plus tôt que prévu.