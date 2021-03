Vainqueur du NXGN, Ansu Fati : "Ce serait un rêve de jouer à l'Euro 2020"

Le joueur de 18 ans est indisponible depuis novembre en raison d'une blessure au genou, mais espère qu'il se rétablira à temps pour jouer l'Euro.

Le vainqueur du NXGN 2021, Ansu Fati, a admis que ce serait un rêve de jouer le Championnat d'Europe de cet été avec l'Espagne. La jeune star du FC Barcelone a été couronnée comme le meilleur jeune prodige masculin du football ce mardi, alors que le joueur de 18 ans était en tête de la liste annuelle NXGN des 50 meilleurs joueurs nés le 1er janvier 2002 ou après.

Et, alors qu'il se remet d'une grave blessure au genou, le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe nationale espagnole cherche maintenant à obtenir une place dans l'équipe de Luis Enrique pour l'Euro qui a été repoussé d'un an et aura lieu en juin. Dans une interview accordée à Goal après avoir reçu le prix NXGN 2021, Ansu Fati a déclaré : "J'aimerais pouvoir être là, mais je dois d'abord me remettre de la blessure".

"Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais c'est un rêve pour n'importe quel joueur de pouvoir disputer un championnat d'Europe. Je ne me fixe pas d'objectifs, mais j'essaie de m'améliorer de jour en jour, en grandissant en tant que joueur et en tant que personne", a ajouté le jeune espagnol. Ansu Fati est écarté des terrains depuis début novembre après avoir subi une déchirure du ménisque au genou gauche lors de la victoire 5-2 du Barça sur le Real Betis.

Après avoir subi une intervention chirurgicale, le diagnostic initial du Blaugrana était que le jeune joueur serait indisponible pendant quatre mois. Début février, cependant, il a été signalé en Espagne que des complications dans le rétablissement de Fati l'avaient conduit à passer à nouveau sous le bistouri, et on craignait qu'il doive subir une troisième opération pour réparer complètement le problème. On espère cependant qu'il rejouera avant la fin de la saison, le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des champions ayant posté une série de vidéos sur les réseaux sociaux le montrant intensifiant sa convalescence.

Si Ansu Fati est en mesure de retrouver sa forme physique, alors il a de bonnes chances d'être inclus dans le groupe de 23 joueurs de La Roja pour le championnat continental de cet été. Ayant fait ses débuts internationaux en septembre, Fati est devenu le plus jeune buteur de son pays lorsqu'il a trouvé le chemin des filets à l'âge de 17 ans et 311 jours contre l'Ukraine lors de sa deuxième apparition pour l'équipe de Luis Enrique.

Le précédent record avait été établi en 1925 par Juan Errazquin, qui avait inscrit son premier but pour l'Espagne à 21 jours de son 19e anniversaire. Les performances impressionnantes de Fati lors de la Ligue des Nations de l'UEFA l'ont amené à être considéré comme un candidat pour faire partie de l'équipe espagnole pour l'Euro avant sa blessure. Il devra probablement faire face à la concurrence d'Adama Traoré, Dani Olmo et Bryan Gil pour être pris en considération maintenant, en supposant qu'il ne soit pas blessé en juin.

Qui sont les précédents gagnants du NXGN?

Ansu Fati est le sixième lauréat du prix NXGN, suivant les traces de Jadon Sancho, Gigi Donnarumma et Rodrygo. Youri Tielemans et Justin Kluivert ont également remporté le prix, qui est décerné chaque année par Goal depuis 2016, avec des journalistes de 44 éditions du monde entier votant pour les meilleurs footballeurs adolescents de la planète.

"Tout d'abord, je tiens à remercier les personnes qui ont voté pour moi et, bien sûr, mes coéquipiers - sans eux, cela n'aurait pas été possible", a-t-il déclaré. "Aussi, merci à tous les entraîneurs que j'ai eu". Fait est rejoint sur le podium en 2021 par la gagnante féminine, Hanna Bennison de Rosengard. Le milieu de terrain international suédois suit les traces de la première femme vainqueur, Lena Oberdorf, qui a remporté le trophée de l'année dernière.