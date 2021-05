Upamecano justifie son transfert au Bayern Munich

Le défenseur central français a expliqué sa décision de signer si vite au Bayern Munich et a affiché ses ambitions pour l'Euro Espoirs.

Dayot Upamecano va rentrer dans une nouvelle dimension à la rentrée prochaine. En effet, l'international français, retenu avec les Espoirs pour l'Euro, va franchir un nouveau cap en rejoignant le Bayern Munich. Le champion d'Allemagne en titre a payé 42,5 millions d'euros pour s'offrir ses services et le natif d'Évreux a très vite régler la question de son avenir puisqu'il a signé alors que la saison actuelle n'était pas encore terminée. Dans une interview accordée à Le Parisien, Dayot Upamecano a justifié sa stratégie et sa décision de signer au Bayern Munich.

"Si j’ai signé tôt au Bayern, c’était pour être pleinement concentré sur la fin de saison avec Leipzig et maintenant les Espoirs J’ai parlé avec d’autres clubs mais dès que j’ai échangé avec le Bayern, ça m’a fait tilt ! Je savais immédiatement que j’allais signer là-bas. C’est un club très familial, avec une bonne philosophie, qui a faim de gagner tous les matchs et je pense que c’est ça qui m’a le plus attiré. Je sais que je suis une pièce importante pour l’avenir dans le plus grand club du monde", a expliqué le défenseur central français.

"Quand j’ai signé au Bayern, je ne savais pas du tout qu’il signerait là-bas. Ça me fait plaisir de pouvoir retravailler avec lui. Nagelsmann est un très bon entraîneur, qui m’a beaucoup fait progresser. C’est un coach très intelligent, très fort tactiquement. Après j'ai eu d'autres coachs importants comme Ralph Hasenhüttl, qui m'a donné ma chance à 18 ans. Je ne l'oublierai pas. Ralf Rangnick aussi a joué un rôle essentiel. C'est quelqu'un de visionnaire, il avait prédit mon chemin, ma carrière, il m'avait dit ce que j'allais faire", a ajouté Dayot Upamecano.

"On va tout faire pour remporter l'Euro Espoirs"

L'ancien défenseur du RB Leipzig est déçu de ne pas jouer l'Euro avec les A mais veut être le leader des Espoirs : "Est-ce que je suis déçu de ne pas faire l'Euro avec les A ? Bien sûr que je suis déçu, mais je ne dois pas me concentrer sur quelque chose que je n'ai pas. Il faut rester professionnel, je vais travailler encore plus dur pour revenir. On veut gagner l'Euro Espoirs, je ferai tout pour aider l'équipe. Je suis très fier de ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. Et ce n'est que le début ! J'aime prendre des responsabilités. Depuis que je suis professionnel, on attend toujours plus de moi par rapport aux autres. Peut-être que c'est lié à mon âge ou mon poste, mais j'adore ça".

"À Leipzig, je fais partir de la Mannschaftsrat (ndlr comité des cadres). C'est très important surtout que l'allemand n'est pas ma langue maternelle. J'aimerais être un leader et, pour moi, j'en suis déjà un. Est-ce que je suis prêt à prendre le brassard en l'absence de Guendouzi, Reine-Adélaïde et Koundé ? Bien sûr que je suis prêt, mais ce n'est pas à moi de décider. C'est à l'entraîneur, et même si je ne suis pas capitaine, ça ne m'empêchera pas de toujours tout donner pour être un leader sur le terrain", a ajouté l'international français.

Dayot Upamecano espère remporter l'Euro avec les Espoirs : "J'espère que c'est notre tour. On va tout faire pour ! On a de très bons joueurs, avec une bonne mentalité et beaucoup de détermination. L'expérience d'il y a deux ans doit nous servir. On sait que tous les matches sont difficiles et on va déjà se concentrer sur les Pays-Bas en espérant se qualifier. Ce serait beaucoup de plaisir de gagner cet Euro. On a tous envie de remporter ce titre. Tout le monde dans l'équipe est motivé. J'ai déjà gagné le championnat d'Europe en 2015 avec les U17, c'était inoubliable et j'espère que ça va se reproduire".