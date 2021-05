Leroy Sané revient sur sa première saison difficile au Bayern et se projette sur l'Euro

L'ailier allemand reconnaît qu'il n'a pas répondu aux attentes placées en lui au Bayern, et espère briller pendant l'Euro avec l'Allemagne.

Leroy Sané est revenu sur sa première année "difficile" au Bayern Munich, admettant qu'il sait qu'il n'a pas joué une "saison exceptionnelle", et se réjouit maintenant de l'Euro 2020.

L'été dernier, Sané a quitté Manchester City pour rejoindre le Bayern à hauteur de 60 millions d'euros, mettant ainsi fin à une longue saga de transferts qui s'était prolongée plus longtemps que prévu en raison de son combat pour se remettre d'une blessure au ligament croisé du genou.

Le joueur de 25 ans est depuis devenu champion de Bundesliga à l'Allianz Arena, mais il n'a montré que des éclairs de la forme qui l'a vu émerger comme l'un des meilleurs ailiers d'Europe à l'Etihad Stadium.

Si Sane reconnaît qu'il n'a pas répondu aux attentes au début de sa carrière au Bayern, il envisage désormais l'Euro 2020 avec optimisme en cherchant à retrouver son meilleur niveau.

"Je sais que je n'ai pas joué une saison exceptionnelle", a déclaré l'international allemand lors d'un chat vidéo avec Goal et SPOX.

"Pour moi, c'était un peu plus difficile en général à cause de la pause liée au Covid et de ma blessure au genou. Il était important pour moi de retrouver mon rythme, d'être en forme, ce que j'ai réussi à faire. Maintenant, je mets toute ma concentration sur le Championnat d'Europe."

Sané a ajouté sur les chances de l'Allemagne de remporter son premier trophée majeur depuis la Coupe du monde 2014 : "C'est un très grand rêve de remporter ce titre. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, et nous nous préparons très bien. Il y a une certaine pression, mais chacun d'entre nous a hâte de relever ce défi."

Sané a participé à 44 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du Bayern cette saison, mais n'a débuté que 18 des 34 rencontres en Bundesliga.

L'ancienne star de City a terminé la saison avec 10 buts à son actif et a également réussi à donner 12 passes décisives, dont une lors de la victoire 5-2 contre Augsbourg lors de la dernière journée.

Enfin, l'ancien joueur de Manchester City a exprimé sa sympathie envers ses anciens coéquipiers après la défaite en finale de la Ligue des champions contre Chelsea, samedi au Portugal.

"Je me suis senti très désolé pour les garçons, le club et les fans. J'aurais souhaité qu'ils gagnent ce titre, a-t-il déclaré. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné, mais je sais qu'ils resteront affamés et donneront tout pour gagner ce trophée un jour. Je ne leur souhaite que le meilleur !"