France - Jules Koundé "surpris mais très content" d'être sélectionné pour l'Euro

Jules Koundé, le nouveau joueur de l'équipe de France s'est exprimé pour la première fois devant les média et savoure sa sélection pour l'Euro.

Après Raphaël Varane et Mike Maignan jeudi, c'était au tour du néo-international Jules Koundé de répondre aux questions des journalistes, ce vendredi 28 mai, à Clairefontaine.

Une sélection surprise mais méritée

Le défenseur de Séville a expliqué qu'il ne s'attendait pas à être sélectionné pour l'Euro 2021 : « L'équipe de France A, c'est difficile de dire à partir de quel moment c'est devenu un objectif. Peut-être quand je suis arrivé à Séville, et que j'ai joué de plus en plus... Ça a toujours été quelque chose de présent dans ma tête, même si c'était plus ou moins lointain. J'y ai toujours cru, j'ai toujours travaillé pour. Avoir cet objectif en ligne de mire a fait que j'ai pu réaliser les performances avec le Séville FC. Pour la liste, j'étais de retour d'une balade avec mon oncle. J'étais en voiture quand la liste est sortie. Forcément surpris, mais très content. »

Koundé estime également que sa sélection n'est pas usurpée : « Si j'ai été appelé, c'est parce que je le mérite et que le coach me fait assez confiance et pense que j'ai les capacités pour évoluer dans ce groupe. J'y suis allé avec beaucoup de naturel, en jouant mon jeu, sans me faire des nœuds dans la tête. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. C'est sûr qu'il y a une période d'adaptation, mais je vais faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible et montrer que j'ai des qualités. »

Il s'est par ailleurs confié sur sa progression technique et mentale : « Physiquement, je me sens bien. J'ai eu une petite baisse de régime, ce qui est normal avec l'enchaînement. Mais j'ai bien récupéré. Sur le plan mental, tout va très bien. Cette année, j'ai beaucoup progressé sur ma concentration, sur limiter les petits déchets à la relance. C'est vraiment essentiel dans le poste de défenseur central. J'ai aussi progressé dans ma communication avec les partenaires. Sur l'aspect relance, j'ai passé un cap grâce au coach, qui m'a demandé de me projeter. »

Un défenseur… offensif

Encore méconnu du grand public, Jules Koundé a décrit précisément son style de jeu : « Je suis un défenseur agressif, avec une bonne vision du jeu, une bonne qualité technique, quelqu'un qui sait aussi guider par la voix quand il le faut, sur le terrain et dans le vestiaire. Je suis très ambitieux, avec l'envie d'apporter le maximum pour que l'équipe gagne. Mon poste principal est défenseur central, mais j'ai été amené à jouer à droite plusieurs fois au cours des dernières années, que ce soit avec Séville ou Bordeaux. C'est un poste auquel je joue quand on me le demande. Tout le monde sait que mon poste de prédilection est dans l'axe, mais je reste à disposition du coach, peu importe si c'est à droite ou même à gauche, même si ce n'est pas évident pour moi. Je ferai du mieux que je peux, si j'ai à le faire. »

Il précise par ailleurs qu'il est un défenseur… offensif : « En tant que défenseur, on aime bien attaquer, on a toujours ce petit côté en nous. Ça a été développé grâce à mes différents entraîneurs qui me le demandent, aussi à Séville où Lopetegui me demande d'apporter offensivement, sans oublier que ma tâche première est de bien défendre. Mais oui, ça fait partie intégrante de mon jeu. »

Rester à Séville, aller aux JO : c'est encore flou

Bien évidemment, les journalistes ont demandé à Jules Koundé s'il allait rester la saison prochaine au FC Séville. Et le joueur a des envies d'ailleurs : « Concernant mon avenir, c'est certain que je serai peut-être amené à changer cet été, mais rien n'est acté encore, je n'ai rien décidé. Mon objectif est d'évoluer dans un grand club, pour essayer toujours de progresser et de gagner des trophées aussi. Je serai peut-être amené à bouger, mais ce n'est pas d'actualité. »

Enfin, Jules Koundé a été questionné sur une éventuelle participation aux Jeux Olympiques de Tokyo, puisqu'il est sélectionnable pour cette compétition. Et il aimerait bien faire le doublé Euro-JO même s'il reconnaît qu'il sera difficile d'enchaîner les deux compétitions : « Bien évidemment, c'est une compétition que j'aimerais disputer. Ça va être compliqué en disputant l'Euro, parce que le timing est très serré. Pour l'instant, la seule compétition dans ma tête, c'est l'Euro et j'espère qu'on ira le plus loin possible. »