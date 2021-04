Une réunion prévue entre les clubs de Premier League pour décider du sort des frondeurs

14 clubs de l'élite anglaise, non affiliés à la Super League, vont se réunir mardi pour décider quelle position adopter avec les six "traitres".

Les 14 clubs de Premier League non concernés par les plans de Super League sont prêts pour une réunion ce mardi, Goal est en mesure de l'affirmer.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham n'ont pas été invités à la réunion, les équipes restantes étant prêtes à discuter de la voie à suivre. Les six équipes susmentionnées faisaient partie des 12 clubs confirmés pour la nouvelle compétition, laquelle a été annoncée ce dimanche et qui a scandalisé le monde du football.

Alors que six de ses plus grands clubs aient annoncé leur implication, la Premier League a publié dimanche une déclaration ferme condamnant la proposition. "La Premier League condamne toute proposition qui attaque les principes de la concurrence ouverte et du mérite sportif qui sont au cœur de la pyramide du football national et européen", indique le communiqué.

"Les fans de n'importe quel club en Angleterre et à travers l'Europe peuvent actuellement rêver que leur équipe puisse grimper au sommet et jouer contre les meilleurs. Nous pensons que le concept d'une Super League européenne détruirait ce rêve. Une Super League européenne sapera l'attrait de l'ensemble du jeu et aura un impact profondément dommageable sur les perspectives immédiates et futures de la Premier League et de ses clubs membres, ainsi que de tous ceux qui, dans le football, comptent sur notre financement et notre solidarité pour prospérer", pouvait-on également lire dans la note.

A noter que des fans de plusieurs de ces six équipes de Premier League impliquées dans la Super League sont venus exprimer leur forte opposition au plan.

Le Chelsea Supporters 'Trust a publié une déclaration cinglante qualifiant la Super League de «trahison ultime». Le groupe de supporters de Liverpool, Spion Kop 1906, a annoncé qu'il retirerait ses bannières d'Anfield car ils "sentent que nous ne pouvons plus apporter notre soutien à un club qui place la cupidité financière au-dessus de l'intégrité du jeu". Des manifestations ont même eu lieu près du stade avant le match du soir, opposant les Reds à Leeds.

Au même moment, les anciennes stars de ce championnat telles qu'Ander Herrera et Mesut Ozil se sont également opposées à la Super League.