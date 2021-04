OFFICIEL - La Superligue européenne est créée !

12 clubs européens viennent d’annoncer officiellement la création de la Superligue européenne.

C’est désormais officiel ! Comme annoncé plus tôt dans la journée, la Superligue européenne regroupant quelques-uns des ténors européens vient d’être créée. Tard dimanche soir, un communiqué a été diffusé dans plusieurs langues pour acter le projet. Et les participants ont confirmé ensuite via des annonces sur leurs différents supporters.

12 clubs fondateurs

"Douze des clubs européens les plus importants annoncent aujourd’hui avoir conclu un accord pour la création d’une nouvelle compétition, The Super League, gouvernée par ses clubs fondateurs. AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelone, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF et Tottenham Hotspur se sont unis en tant que clubs fondateurs. Trois clubs supplémentaires seront invités à les rejoindre avant le début de la saison inaugurale qui démarrera aussitôt que possible", a fait savoir la note. Aucun club français, ni allemand n'est donc pour l'instant concerné par cette révolution.

Le format dévoilé

Il y aura donc 15 clubs et non 12 qui seront présents constamment dans cette épreuve, plus 5 autres additionnels qualifiés chaque année à travers un système basé sur leur performance de la saison précédente. On apprend aussi que les matchs se disputeront en semaine et que clubs qui continueront de jouer dans leurs ligues nationales, « préservant ainsi le calendrier traditionnel des matchs qui reste au cœur de la vie des clubs ».

20 équipes réparties en deux groupes

La saison démarrera en août avec la participation des clubs répartis en deux groupes de dix qui joueront leurs matchs aller et retour; les trois premiers de chaque groupe se qualifient automatiquement pour les quarts de finale. Les 4ème et 5ème de chaque groupe jouent un barrage pour les deux derniers tickets de quarts de finale. Des playoffs aller et retour seront organisés jusqu’à la finale qui se jouera en match simple, fin mai, sur terrain neutre.

Florentino Pérez nommé président

C’est Florentino Pérez, l’homme fort du Real Madrid, qui a été nommé président de cette Superligue. Le patron merengue s’est d’ailleurs fendu d’une déclaration, pour défendre le projet qui a été mis en place : « Nous allons aider le football à tous les niveaux pour l’amener à occuper la place qu’il mérite. Le football est le seul sport global et le seul à compter 4 milliards de fans et notre responsabilité, en tant que grands clubs, est de satisfaire les attentes des supporters ».

Le dialogue n’est pas rompu avec l’UEFA

Alors que l’UEFA avait publié une lettre ce dimanche pour menacer de sanctionner les clubs participants à cette compétition, les fondateurs de la Superligue assurent que les discussions pourraient être relancées avec les instances du football pour travailler et œuvrer de concert pour le bien du football. "Les clubs fondateurs espèrent engager des conversations avec l’UEFA et la FIFA afin de trouver les meilleures solutions pour la nouvelle League et pour le football dans son ensemble". Pour rappel, l'UEFA devrait contre-attaquer demain, avec la présentation notamment du nouveau format de la Ligue des Champions à l'occasion de son comité exécutif.