Une monnaie d'échange avec Neymar ? Rakitic préfère rester au Barça

Ivan Rakitic veut rester au FC Barcelone alors que plusieurs médias l'envoient au PSG comme monnaie d'échange avec Neymar.

Joueur fétiche d'Ernesto Valverde au milieu de terrain du , l'international croate Ivan Rakitic pourrait être inclus dans une énorme offre du Barça pour Neymar, en compagnie de Philippe Coutinho et d'Ousmane Dembélé selon certains médias epagnols.

Questionné à ce sujet en conférence de presse ce lundi, le milieu de terrain des Blaugrana préfererait rester en Catalogne :

“J’ai parlé avec le club, l’entraîneur et nous partageons le même point de vue. Mon idée est de continuer avec le Barça. Je suis ouvert, mais mon idée est très claire et mon intention est de continuer ici et de continuer à en profiter, parce qu’il me reste plusieurs années de bail", a estimé l'ancien joueur de Séville devant les médias.

"Cela ne me dérange pas de parler de mon avenir, je sais que le football en général fonctionne ainsi . D’une certaine manière, les autres équipes qui me veulent me remplissent de fierté parce que cela signifie que je fais les choses bien. Je ne me vois qu’ici, tout le reste il faut le prendre avec beaucoup de sérénité.“, a encore considéré le joueur croate.

Pour rappel, le milieu de terrain de 31 ans participe actuellement à la tournée estivale du FC Barcelone au .