Un retour ? Le clin d'œil de Mourinho au Real Madrid

José Mourinho est à la recherche d'un nouveau club après avoir été limogé par Tottenham lundi et a de bons souvenirs de son passage au Real Madrid.

Lors de sa première saison à la tête du club pensionnaire de Santiago Bernabéu, Mourinho a livré la Copa del Rey, un trophée que le Real Madrid n'avait pas remporté depuis 1993. Un jour après son départ du club de Premier League, Mourinho a publié une photo sur Instagram des joueurs de Madrid le jetant en l'air après la victoire sur Barcelone, une victoire 1-0 grâce à un but de Cristiano Ronaldo dans le temps additionnel.

Mardi était le 10e anniversaire de ce triomphe madrilène et Mourinho en a profité pour rappeler aux observateurs ses précédents succès après que Florentino Pérez avait fait l'éloge du Portugais un jour plus tôt. S'exprimant à la télévision espagnole, le président du Real Madrid a déclaré à propos de son ancien manager: «Il a élevé le niveau de compétitivité au cours des trois années qu'il a passées ici. Et depuis 2011, nous avons atteint neuf des 11 demi-finales de la Ligue des Champions. Je lui serai toujours reconnaissant pour ce gène qu'il a implanté en nous. Avant [l'arrivée de Mourinho], nous étions toujours assommés dans les 8es. "

La victoire de la Copa del Rey en 2011 a été d’autant plus importante dans l’histoire de Madrid que Mourinho a orchestré ce succès sur le Barcelone de Pep Guardiola à un moment où le club du Camp Nou roulait sur tout ce qui se mettait sur son chemin. C'était également la première fois en 18 ans que Madrid remportait la coupe nationale, une sécheresse remarquable pour un club de la taille et des ressources de Los Blancos.

Mourinho a remporté un titre en Liga et la Super Coupe d'Espagne au cours de ses trois saisons au Bernabéu et a conduit Madrid à trois demi-finales consécutives de la Ligue des champions. Cela a laissé un bon souvenir dans l’esprit de Pérez, qui a souvent été associé à une décision de réinstaller Mourinho en tant que manager et qui pourrait être à nouveau sur le marché cet été avec l’avenir de Zinedine Zidane en suspens.