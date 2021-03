Un retour de Ronaldo ? Zidane aux anges

Alors que les médias s'enflamment pour un éventuel retour de Cristiano Ronaldo au Real, Zidane donne son avis.

Un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Le club merengue serait disposé à faire revenir l'astre portugais, très lourdement critiqué à la Juventus Turin après l'élimination du club piémontais en 8es de finale de C1 face à Porto.

Sondé à ce sujet, le coach du real, Zinedine Zidane, ne s'y oppose pas du tout, mais rappelle que Cr7 est encore sous contrat avec la Juve, son club actuel.

"Vous savez qui il est, ce qu'il a fait et combien d'amour nous avons pour lui. Il est entré dans l'histoire ici, il est magnifique. Maintenant, il est joueur de la Juve et je ne peux rien vous dire sur ce qu'ils (les médias) disent. C'est un joueur de la Juve et je dois respecter ces choses."

Bientôt en fin de contrat au Real, Raphael Varane n'a pas encore prolongé chez les merengue et serait convoité par d'autres clubs.

"Je ne pense pas qu'il pense à d'autres clubs que le Real Madrid. Il l'a toujours dit, il a toujours beaucoup parlé du club. Je pense qu'il est très heureux. Je ne le vois qu'ici.", a analysé son compatriote.

Zidane a aussi été interrigé sur le prodige Rennais Eduardo Camavinga, notoirement courtisé par Madrid : "Ce n'est pas notre joueur. C'est un bon joueur, oui, il est jeune et a un avenir, mais je ne dirai rien d'autre. Ce n'est pas notre joueur."

Zizou a préféré s'étendre sur Eden Hazard, à nouveau disponible pour le Real : "Je le vois à 100% bien physiquement et émotionnellement. Il a surmonté les blessures et l'inconfort qu'il a pu avoir. Je le vois bien, il sera avec nous et j'espère qu'il pourra jouer."