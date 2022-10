L'affaire du tweet d'Iker Casillas a provoqué la colère de la communauté LGBT.

.Une blague de mauvais gout. Iker Casillas est revenu sur son tweet annonçant son coming-out, affirmant que son compte a été piraté. « Compte piraté. Heureusement tout est en ordre. Mes excuses à tous mes followers. Et bien sûr, plus d’excuses à la communauté LGBT », a écrit l’ancien gardien du real Madrid ce dimanche après-midi.

Premier footballeur en activité à révéler son homosexualité, Josh Cavallo n’a guère apprécié cette publication, ni la réponse de Carles Puyol, qui lui avait répondu sur ce qui serait aussi de l’humour (« Il est temps de raconter notre histoire, Iker »).

« Iker Casillas et Carles Puyol qui plaisantent et se moquent de leur coming-out dans le football est décevant. C’est un chemin difficile auquel toute personne LGBTQ+ doit affronter. Voir mes modèles et des légendes du football se moquer du coming-out et ma communauté est au-delà de l’irrespect », a ainsi tancé l’Australien via Twitter.