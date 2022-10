Iker Casillas donne une explication à son tweet !

L’ancien gardien espagnol a publié un tweet dans lequel il fait son coming-out avant de le retirer. Histoire de plaisanter sur sa vie privée.

Iker Casillas fait son coming out sur Twitter. Du moins, c’est ce qu’on a cru comprendre. "Je suis gay, j'espère que vous me respectez", a écrit l'ancienne star du Real Madrid et de l'Espagne, parmi les meilleurs gardiens de but de l'histoire et parmi les joueurs les plus performants de tous les temps. Une annonce qui a été faite dimanche après-midi, via les réseaux sociaux. Est-ce vrai ? Apparemment non. Et ce n'était pas non plus une plaisanterie. Quelques minutes après avoir supprimé le tweet, l'intéressé a fait savoir qu'il a été hacké. Et il a ajouté un message d'excuses à toute la communauté LGBT+.

Casillas et Puyol pas très inspirés

On n'est pas obligé de croire à sa sincérité dans ce dernier tweet. Imaginer aussi que son équipe de communication est intervenue pour limiter la casse. Selon le quotidien AS, Casillas a posté ce message sur Twitter pour répondre aux rumeurs qui circulent à son sujet, qui l'ont vu ces dernières semaines faire la une des journaux pour un flirt présumé avec Shakira, mais aussi avec María José Camacho, veuve de Francesc Arnau, décédé en 2021, Melyssa Pinto, Rocío Osorno et Alejandra Onieva.

Twitter

Séparé de la journaliste Sara Carbonero en 2021 après onze ans de vie commune, Casillas est désormais dans le collimateur constant des paparazzi. Cependant, la réponse aux rumeurs a déstabilisé tout le monde : beaucoup se sont demandé si le tweet du dimanche était vrai, avant de faire volte-face.

Malgré son mea-culpa, Casillas risque de faire face à de fortes critiques. Et il ne sera pas le seul. Carles Puyol a aussi eu la mauvaise idée de troller sur le sujet. Le défenseur ibérique, adversaire du Clasico pendant plus d’une décennie, a répondu sur twitter ainsi : " Il est temps de raconter notre histoire, Iker ❤️😘 ".

Casillas risque de subir l’effet boomerang

Les réseaux sociaux se sont indignés de cet échange entre anciens coéquipiers. Qu’on puisse plaisanter sur ce sujet en 2022 est pour le moins surprenant. Une maladresse qui a de quoi décourager les joueurs souhaitant faire leur coming-out dans le futur, surtout au regard de tous les messages homophobes qu’a reçus Casillas.

Casillas a supprimé le tweet après que son message ait rapidement atteint plus de 100 000 retweets et partages sur tous les comptes de la planète.