Un candidat à la présidentielle française veut boycotter le Mondial 2022

Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise et candidat à la prochaine présidentielle, s'est dit opposé à une présence française au Qatar.

Ce n'est un secret pour personne, la prochaine Coupe du Monde, qui va se dérouler en 2022 au Qatar, suscite certaines polémiques. En cause, les conditions scandaleuses dans lesquelles travaillent les ouvriers pour préparer au mieux cet évènement. Selon une enquête récente, ils seraient plus de 6000 décédés sur les chantiers.

Un bilan qui fait froid dans les dos et qui provoque des tensions. Ces dernières semaines, plusieurs sélections européennes ont manifesté leur mécontentement, à l'image de la Norvège et de l'Allemagne. Et la question d'un éventuel boycott se pose, en France comme ailleurs. Une situation qui n'a pas échappé à Jean-Luc Mélenchon.

"Moi je pense qu'un Français n'a rien à foutre là-bas"

"Oui, s'il y avait une bataille pour le boycott, moi j'y participerais, mais je n'ai pas beaucoup d'illusions. C'est une honte ce qui se fait là. Six mille cinq cents personnes sont mortes sur les chantiers. C'est affreux comment ils traitent les gens", s'est ainsi offusqué le candidat à la présidentielle 2022, invité de la radio RTL jeudi soir.

Le leader de La France Insoumise a ensuite demandé à ce que les Bleus ne jouent pas ce Mondial. "Il y a des fédérations sportives pour en discuter. Moi je pense qu'un Français n'a rien à foutre là-bas. Mais après, bon, c'est moi. [...] Oui, les gars, je vous dis de ne pas y aller. On ne peut pas jouer au foot sur les cadavres, on ne peut pas jouer au foot avec des violents bornés obscurantistes comme ceux qu'on a là", a-t-il confié, reconnaissant ensuite l'importante puissance financière du Qatar en Afrique.

"Le Qatar est le financier de toutes sortes d'activités anti-françaises en Afrique. Ils participent à l'armement et à l'organisation de milices islamiques qui ensuite nous tirent dessus". Des propos qui n'appartiennent qu'à lui, mais qui seront vraisemblablement amenés à se multiplier durant les prochains mois tant la polémique est vive.