Les exigences complètement folles de Messi pour rester au Barça

Lionel messi exagère selon la presse espagnole, quid évoile ses exigences pour rester au Barça.

L'ambition avant tout. Leo Messi prendra une décision sur son avenir à la fin de la saison. Et il le fera sur la base du projet que Barcelone lui présentera, y compris le côté financier, lui qui a besoin de jouer dans une équipe compétitive.

Et cela signifie une équipe qui a de réelles chances de remporter la Ligue des champions. Quelque chose qu'il n'a pas fait au cours des six dernières années. Messi en a assez des fausses promesses et ne laissera pas les émotions l'emporter selon le quotidien sportif catalan SPORT.

Mentalement, le journal espagnol le dit prêt à tout depuis l’été dernier,. Au moment où il a envoyé ce fameux burofax, la star argentine a assumé les conséquences émotionnelles de sa décision. Y compris au niveau familial. La priorité de Messi dans les dernières années de sa carrière au sommet est de remporter de grands titres et de se préparer adéquatement pour la Coupe du monde Qatar 2022, sa dernière chance de la remporter avec l'Argentine.

Si le président du Barça, Joan Laporta veut garder Messi, il devra non seulement lui offrir un bon contrat, mais une équipe qui peut gagner. Avec de grandes signatures. Et cela coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. De l'argent que le Barça, semble-t-il, n'a pas.

Laporta a mené un audit interne pour découvrir la vérité sur la situation économique du club. Et tant qu’il n’aura pas obtenu le résultat, il ne saura pas s’il y a la force financière nécessaire pour attirer les joueurs dont le projet a besoin. Parmi eux, Erling Haaland. Signer le meilleur n°9 au monde coûtera cher. Très cher. Dortmund ne le laissera pas partir pour moins de 180 millions d’euros.

Madrid, le Bayern, Man City, Man United et Liverpool sont également après lui. Laporta devra faire de la magie pour convaincre Messi et signer Haaland. City a abandonné le joueur argentin, pensant que Messi restera au Barca et se concentrant plutôt sur le jeune Norvégien.