Real Madrid, cette stat HONTEUSE et unique en Europe

Rentré cinq minutes contre le Kosovo, Sergio Ramos est revenu à Madrid blessé. Encore une blessure au Real, rien de nouveau. Sauf que celle-ci intervient au pire moment de la saison pour le club merengue.

Plus de blessures que de buts au Real Madrid

En effet, dans six jours, les Merengue affronteront Liverpool avant d’enchaîner avec un Clasico le week-end qui suit puis la manche retour contre les Reds. Pour les retrouvailles avec Mohamed Salah, deux ans après la finale de 2019, il faudra donc repasser.

📍| Sergio Ramos' injury sends the number to FIFTY (50) injuries for the season at Real Madrid. #rmalive