Un ancien de l’OM juge Mbappé sur le déclin

L’ex-attaquant de l’OM, Tony Cascarino, estime que Kylian Mbappé n’a fait que régresser depuis la dernière Coupe du Monde en Russie.

Kylian Mbappé a beau être considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde actuellement, il n’a pas que des admirateurs. Certains jugent l’attaquant français surcoté et très loin du niveau qu’il affichait lors de la Coupe du Monde en Russie. Celle où il s’est révélé aux yeux du monde.

Parmi ceux qui ne sont pas du tout impressionné par le prodige de Bondy il y a un certain Tony Cascarino. Cet ancien footballeur irlandais, et qui est connu pour avoir effectué un passage plutôt réussi en Ligue 1 du côté de Marseille et de Nancy, pense que le Français s’est un peu reposé sur ses lauriers depuis qu’il a mené les Bleus sur le toit de la planète.

« Mbappé a régressé, a-t-il déclaré lors d’une intervention sur TalkSPORT ce samedi. Si vous regardez le joueur qu'il était en 2018, quand il a gagné la Coupe du Monde, il était juste électrique et dévastateur. On sentait qu’il allait probablement gagner le titre de meilleur joueur du monde, ce qu’il était à l’époque. »

La légende irlandaise affirme avoir regardé les derniers matches des Bleus, que ça soit à l’Euro ou celui face à la Bosnie. Il a trouvé que Mbappé n’avait « plus son impact d’avant » sur cette équipe. Il reconnait que son transfert raté au Real Madrid aurait pu le déstabiliser, mais estime que ce feuilleton n’explique pas totalement la baisse de régime que vit l’ancien Monégasque.

« Mbappé doit revenir à son niveau d’avant »

Enfin, et tout en parlant de déclin, Casacarino se refuse de condamner complètement la star française. Il est certain que Mbappé peut retrouver son niveau optimal pour peu qu’il se concentre sur son football et se remette à travailler : « Il y a des moments où on a un aperçu, un rappel, de combien il peut être bon sur le terrain. Mais il ne le fait pas assez souvent, a-t-il poursuivi. Il est encore un jeune joueur de 22 ans. Il doit revenir à un niveau proche de celui qui était le sien. Il n'est plus le joueur qu’il était il y a trois ans. »

Mbappé n’aura pas l’occasion de montrer à Cascarino qu’il a tort dès ce samedi lors du match Ukraine – France car il est forfait pour cette rencontre. Sa réponse est attendue lors des prochains matches du PSG, même s’il va de soi que l’intéressé n’a jamais prêté attention aux critiques extérieures à son encontre.