Un ancien coach du Barça sermonne Luis Enrique

Jugeant "déplacés" les propos de Luis Enrique avant le match de mercredi, un ancien coach du Barça recadre l’Asturien.

Luis Enrique, amusant qu’il soit, a tenu des propos qu’il n’aurait pas dû prononcer envers Xavi Hernandez avant le choc aller des quarts de finale entre le Paris Saint-Germain qu’il entraîne et le FC Barcelone. Alors qu’il s’est fait battre par celui qu’il ne voit pas en tant qu’entraîneur, Lucho a été ramené à la raison par un ancien entraîneur de la formation catalane.

Luis Enrique humilie Xavi, ce dernier répond

A la veille du match choc entre le PSG et le Barça (défaite du PSG 2-3), Luis Enrique a nourri la presse sportive avec des propos odieux sur son ancien joueur, Xavi Hernandez. En conférence de presse avant ladite rencontre, l’Asturien avait fait savoir qu’il ne connaît pas Xavi en tant qu’entraîneur, mais plutôt comme un joueur qu’il a eu à entraîner.

« Je ne connais pas Xavi en tant qu'entraîneur, il était mon joueur. Je ne connais pas comme entraîneur. Je connais très bien le club mais je ne sais pas si ce sera un avantage. C'était une grande expérience au niveau émotionnel. Sans aucun doute, moi. C'est mon avis. La possession du ballon, les buts, la pression, les titres, les trophées. Je représente le mieux le Barça même si d'autres pensent différemment », a déclaré Lucho. Quelques instants après, le concerné a répondu à son aîné.

« Vous le connaissez, il est comme ça. On a une bonne relation, j'ai du respect pour lui. C'est l'un des meilleurs coaches du monde. Il a une très belle équipe. Nous affrontons un adversaire compliqué. Nous avons tous les deux l'ADN Barça. C'est la même chose pour Arteta et Guardiola, nous sommes tous les quatre en quart de finale. Il faudra avoir la possession, il faut faire beaucoup de choses pour gagner. Nous avons, tous les deux, envie de gagner et nous avons identifié les mêmes choses pour y arriver. Nous cherchons tous les deux la même chose », répondit à son tour, Xavi en conférence de presse.

Koeman recadre Lucho

Ancien coach du Barça (août 2020 – octobre 2021) et actuel sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman n’a pas apprécié la sortie de Luis Enrique avant le match du mercredi. Pour l’ancien libéro du FC Barcelone, le technicien espagnol a fait une très mauvaise sortie d’avant-match.

« Ses déclarations, avant un match comme celui-ci, sont déplacées. Je ne pense pas que ce soit bien d'aborder un sujet comme celui-là avant un match. J'ai vu la photo des deux hier, mais je pense qu'il y a autre chose entre les deux », a déclaré Ronald Koeman dans des propos rapportés par Sport.

Faut-il rappeler que Luis Enrique a félicité Xavi Hernandez après la défaite du Paris Saint-Germain contre le Barça.