Umtiti à Lyon à une condition

Le FC Barcelone aurait accepté de vendre le défenseur français Samuel Umtiti à l'Olympique lyonnais, sept ans après l'avoir rejoint.

Selon Sports Zone (via Sport), le FC Barcelone et l'Olympique lyonnais se sont mis d'accord sur un montant de 4 millions d'euros pour Umtiti cet été, plus un pourcentage sur toute vente future. Umtiti a passé la saison dernière en prêt à Lecce, ce qui lui a permis non seulement de retrouver son niveau de jeu en Serie A, mais aussi de se refaire une réputation après plusieurs saisons sans temps de jeu à Barcelone.

Cependant, Lyon n'acceptera pas la transaction tant qu'il n'aura pas vendu Caston Lukeba. Le défenseur central de 20 ans est sur le marché et Lyon espère en tirer plus de 20 millions d'euros. Les négociations sont en cours, mais aucun accord n'a été trouvé.

Si la vente est conclue, Lyon est censé approuver le transfert d'Umtiti. Le joueur de 29 ans a été associé à un retour dans son premier club l'été dernier, mais un accord a été annulé en raison de doutes sur sa condition physique.

Umtiti a été salué comme l'un des meilleurs défenseurs de Serie A la saison dernière et semble vouloir relancer sa carrière. Si Lyon obtient une version similaire de "Big Sam", le prix sera très bas. De son côté, Barcelone a désespérément besoin de revenus et il est temps de mettre fin à une relation qui s'est envenimée il y a quelque temps.