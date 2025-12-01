Tunisie - Syrie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est le coup d'envoi d'une grande fête du football. Ce lundi à 14h00, le stade Ahmad Bin Ali de Doha accueille le match d'ouverture de la Coupe Arabe de la FIFA 2025, opposant la Tunisie à la Syrie. Dans le magnifique écrin qatari, cette compétition se veut une célébration de l'unité arabe, même si l'absence des stars évoluant en Europe et l'imminence de la CAN planent sur le tournoi. Pour les Aigles de Carthage, l'enjeu est double : bien entrer dans la compétition et effacer un douloureux souvenir.

Une revanche psychologique à prendre

Le traumatisme de 2021 est encore vif. Lors de la précédente édition, la Tunisie s'était inclinée (2-0) face à cette même Syrie en phase de poules. "Le match contre la Syrie est la clé... On doit le gagner", a martelé le staff tunisien. Cette rencontre est donc bien plus qu'un simple match d'ouverture : c'est une question d'honneur et de revanche pour une équipe qui se présente avec le statut de vice-championne en titre.

Getty Images

Une préparation chaotique à surmonter

Pourtant, les Aigles de Carthage n'arrivent pas dans les meilleures conditions. Leur préparation a été marquée par un véritable chaos logistique : arrivées échelonnées des joueurs, groupe au complet seulement 24h avant le match, forfaits de dernière minute... Face à ces vents contraires, la Tunisie devra puiser dans la confiance née de son récent match nul héroïque contre le Brésil (1-1) pour ne pas rater son entrée en lice.

La Syrie en trouble-fête assumé

La Syrie, elle, se verrait bien refaire le coup de 2021. Dans un groupe A ouvert, une victoire d'entrée face à l'un des favoris du tournoi serait un exploit retentissant. Face à une Tunisie peut-être en manque de cohésion, les Syriens joueront crânement leur chance pour gâcher la fête tunisienne et marquer les esprits dès le premier jour.

Sur quelle chaine suivre le match Tunisie - Syrie

La rencontre entre la Tunisie et la Syrie sera à suivre ce lundi 1 décembre 2025 à partir de 14h sur BeIN Sports Max 5. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur Bein Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming), mais aussi sur Dubai Sports et Abu Dhabi Sports.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Tunisie - Syrie

Venue and timing of the match.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Tunisie

La Tunisie aborde ce duel avec un effectif amoindri et profondément remodelé. Le principal forfait est celui de Naïm Sliti, blessé, qui a dû renoncer à la compétition et a été remplacé dans la liste par Seifeddine Jaziri, l’attaquant du Zamalek, appelé en renfort après ses bonnes performances en Coupe de la CAF et en championnat égyptien. À cela s’ajoutent des absences de joueurs évoluant en Europe, libérés tardivement ou attendus seulement plus tard dans le tournoi, ce qui oblige Sami Trabelsi à composer avec un groupe réduit et à peine réuni à Doha.

Dans ce contexte, les tendances pour le onze de départ tunisiens s’orientent vers un socle basé sur les joueurs déjà présents au Qatar et physiquement prêts. Le sélectionneur devrait s’appuyer sur une ossature mêlant cadres locaux et expatriés régulièrement utilisés: une charnière où Yassine Meriah figure parmi les premières options, un couloir droit animé par Yan Valery, et un milieu densifié autour de profils comme Hannibal Mejbri et Ali Abdi. Devant, Jaziri apparaît comme une carte offensive majeure pour compenser l’absence de Sliti, dans un schéma qui privilégiera sans doute la mobilité et les transitions rapides plutôt que la possession patiente.

Infos sur l'équipe de Syrie

La Syrie se présente sans plusieurs cadres offensifs, ce qui limite son potentiel de déséquilibre. Les médias syriens évoquent notamment les absences d’attaquants de référence comme Omar Al-Somah et de créateurs tels que Pablo Sabbag ou certains expatriés retenus par leurs clubs, conséquence directe d’une Coupe Arabe programmée hors dates FIFA. L’effectif conserve néanmoins une base compétitive, bâtie autour de joueurs locaux rompus aux joutes régionales et de quelques éléments évoluant dans les championnats du Golfe.

Dans ces conditions, le sélectionneur syrien devrait privilégier un onze resserré et prudent, avec une ligne arrière très compacte et un double pivot travailleur pour fermer les espaces entre les lignes. Devant, les tendances pointent vers un attaquant axial puissant soutenu par deux milieux offensifs mobiles, avec l’idée d’exploiter surtout les transitions rapides et les coups de pied arrêtés face à une Tunisie favorite mais parfois friable sur les seconds ballons.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

TUN Dernier match SYR 0 0 Nul 1 Syrie 2 - 0 Tunisie 0 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

Classement