Les candidats à la Coupe arabe de la FIFA 2025

Algérie :

Les tenants du titre de l’édition 2021 reviennent au Qatar avec l’ambition de réitérer leur exploit. Menés par leur sélectionneur et ancienne star, Madjid Bougherra, ils évolueront dans le groupe D aux côtés de l’Irak, du Soudan et du Bahreïn.

Bougherra a constitué une équipe soudée pour la Coupe arabe de la FIFA 2025, composée de neuf joueurs issus du championnat algérien et de professionnels provenant de différents championnats européens et arabes. L’effectif comprend notamment le meilleur buteur de tous les temps, Islam Slimani, qui joue pour le CFR Cluj, et l’expérimenté Yacine Brahimi d’Al-Gharafa. Cette équipe impressionnante confirme le statut des champions en titre comme de sérieux prétendants à la victoire finale.

Qatar

Le Qatar tentera de tirer profit de son avantage à domicile et du soutien de son public pour remporter son premier titre en Coupe arabe, après s'être déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2026 et avoir participé à l'édition 2022, qu'il avait organisée. Il a également remporté la Coupe d'Asie lors des deux dernières éditions.

Malgré l'absence de plusieurs joueurs clés de l'équipe de Julen Lopetegui pour la Coupe arabe de la FIFA 2025, notamment son meilleur buteur Almoez Ali, blessé, on attend beaucoup de son remplaçant, Mohammed Muntari, et du récent Ahmed Alaa, qui a impressionné. L'équipe compte également dans ses rangs de jeunes joueurs prometteurs, tels qu'Ayoub Alaoui et Al Hashmi Hussein, ainsi que des talents du championnat local comme Mohammed Waad et Yousef Ayman.

Le Qatar est dans le groupe A avec la Tunisie, la Palestine (qu'il affrontera lors du match d'ouverture le 1er décembre) et la Syrie.

Maroc

L'équipe nationale marocaine tentera de remporter son deuxième titre en Coupe arabe au sein du groupe B, un groupe relevé qui comprend également Oman, l'Arabie saoudite et les Comores.

Le sélectionneur Tarik Sektioui s'appuiera sur un effectif composé en grande partie de professionnels évoluant en championnat national et dans d'autres championnats arabes, emmené par l'attaquant vedette Abderrazak Hamdallah d'Al-Shabab et Ashraf Bencharki d'Al-Ahly.

Les Lions de l'Atlas espèrent capitaliser sur l'excellente forme actuelle du football marocain, après la quatrième place de l'équipe nationale A lors de la Coupe du Monde 2022, la victoire des U20 à la Coupe du Monde U20 de la FIFA et l'impressionnante performance des jeunes au Qatar, qui ont atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde U17 de la FIFA ces derniers jours, afin d'ajouter un nouveau titre au palmarès du pays.