Brésil - Tunisie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

"Faire souffrir le Brésil". L'ambition affichée par le sélectionneur tunisien Sami Trabelsi est claire : ce match amical à Lille n'est pas une séance de photos, mais un véritable test d'ambition. Déjà qualifiées pour le Mondial 2026, les deux équipes se retrouvent au Stade Pierre-Mauroy pour une répétition générale chargée de symboles, à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations pour les Aigles de Carthage.

La Tunisie veut briser son plafond de verre

Pour la Tunisie, l'objectif est de prouver qu'elle a changé de dimension. Après une campagne de qualification au Mondial parfaite (zéro défaite, zéro but encaissé), les coéquipiers de Montassar Talbi veulent se frotter aux meilleurs. Malgré des problèmes de visas qui ont privé l'équipe de huit joueurs et le forfait de son métronome Aïssa Laïdouni, la sélection nord-africaine, qui jouera presque à domicile devant sa diaspora, veut effacer le souvenir de la lourde défaite (5-1) subie au Parc des Princes en 2022.

Estêvão, la nouvelle pépite qui affole le Brésil

En face, le Brésil de Carlo Ancelotti est en pleine mutation. Si l'ombre de Neymar et de son avenir incertain plane toujours, c'est un gamin de 18 ans qui vole la vedette. Estêvão, le prodige de Chelsea, est la nouvelle sensation de la Seleção. Avec 4 buts en 10 sélections, il incarne l'avenir radieux promis par son sélectionneur. Pour la défense tunisienne réputée infranchissable, le défi sera de taille face à cette fougue et ce talent brut.

Un choc pour préparer les échéances

Au-delà du prestige, ce match est stratégique. Pour le Brésil, c'est l'occasion de valider les choix d'Ancelotti et de tester la profondeur de banc après la blessure de Gabriel Magalhães. Pour la Tunisie, c'est l'ultime répétition avant de plonger dans le grand bain de la CAN au Maroc. Un duel où l'enjeu dépasse largement le cadre amical.

Sur quelle chaine suivre le match Brésil - Tunisie ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇹🇳 Tunisie Al Watania 1 🇧🇷 Brésil SporTV 🇦🇪 MENA Abu Dhabi Sports 2 🇵🇹 Portugal Sport TV 4 🇩🇪 Allemagne Sportdigital Fussball 🇪🇸 Espagne M+ Liga de Campeones 🇬🇧 Royaume-Uni ITV4

💡 En France, le match est uniquement disponible en streaming sur L'Équipe Live Foot (abonnement requis). Un VPN peut être utile pour accéder à d'autres diffuseurs internationaux.

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Brésil - Tunisie

La rencontre entre le Brésil et la Tunisie se joue ce mardi soir à partir de 20h30, heure française, au Stade Pierre Mauroy de Lille.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Brésil

Le principal absent brésilien est le défenseur central Gabriel Magalhães d'Arsenal, qui s'est blessé à l'aine/adducteur lors du match face au Sénégal (2-0) samedi et ne voyagera pas à Lille. Neymar reste aussi absent de la convocation — il n'a toujours pas été rappelé après sa blessure au genou d'octobre 2023, une absence qui alimente le débat sur son avenir à la Coupe 2026. Casemiro est également incertain après son effort contre le Sénégal. Ancelotti opérera probablement un turnover pour laisser du temps de jeu à João Pedro et Richarlison, qui poussent pour se montrer convaincants.

La composition probable devrait être : Bento en goal (pour reposer Ederson) ; Wesley, Marquinhos, Eder Militão, Alex Sandro en défense ; Fabinho et Paquetá au milieu ; Estêvão, Rodrygo, Vinícius Júnior et João Pedro en attaque. Estêvão, qui a marqué 3 buts en ses 3 derniers matchs, devrait conserver sa place tant ses performances bluffent Ancelotti et les médias brésiliens.

Infos sur l'équipe de Tunisie

La Tunisie affronte des départs forcés : huit joueurs n'ont pu voyager à cause de problèmes de visa, dont l'expérimenté Ali Maaloul (35 ans, arrière gauche). Le milieu clé Aïssa Laïdouni (Al-Wakrah) manque également — il est forfait pour trois mois. Parmi les autres absents figurent Mohamed Amine Ben Hamida, Hamza Jelassi, Chihab Jbali, Oussama Haddadi, Mahmoud Ghorbal et Issam Jbali. Malgré ces tracas logistiques, Sami Trabelsi maintient son ambitieux projet de tester de nouveaux éléments.

La composition probable aligne : Aymen Dahmen au goal ; Ali Abdi, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Dylan Bronn (ou Mourad Valery) en défense ; Ellyes Skhiri au cœur du jeu ; Hannibal Mejbri, Ismaël Gharbi, Sofienne Layouni, Elias Saad en milieu/ailes ; Firas Chaouat en pointe. Cette formation (4-1-4-1) reflète la volonté de Trabelsi de construire une équipe solide défensivement avant la CAN décembre.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

BRÉ Dernier match TUN 1 0 Nul 0 Tunisie 1 - 5 Brésil 5 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

