Le football arabe et asiatique en profite… La révolution sportive du Qatar !

Du football continental et international à de nombreuses autres compétitions importantes, le pays accueille des rencontres et des événements sportifs de haut niveau.

Qatar : Un foyer pour le sport

Au cours des cinq dernières années, le Qatar a consolidé sa position de destination privilégiée pour les grands événements et compétitions sportives. Ce succès est dû aux ressources considérables que les dirigeants et les responsables du pays consacrent à la croissance continue du secteur sportif.

Ces dernières années, le Qatar a accueilli diverses compétitions sportives, que ce soit au niveau asiatique, arabe ou mondial. Plus récemment, il a organisé la Coupe du Monde U-17 de la FIFA à l'Aspire Academy, un centre de renommée mondiale pour ses infrastructures dédiées à la formation et au développement des talents dans tous les sports depuis sa création en 2003. Cette expérience unique a culminé avec la victoire du Portugal sur l'Autriche.

La Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025 est un événement unique qui démontre la capacité du Qatar à organiser des manifestations sportives, puisqu'il s'agira du premier tournoi de football à 48 équipes. Ce format a déjà rencontré un franc succès, salué par tous les observateurs grâce à la mise à disposition par le Qatar de stades pouvant accueillir 104 matchs et à la possibilité d'assister à plusieurs rencontres le même jour. Cette expérience inédite, inaugurée lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, a impressionné tous les participants, des supporters aux experts sportifs en passant par les représentants des médias. Il est à noter que le Qatar accueillera la Coupe du Monde U-17 pour les cinq prochaines éditions.

L'histoire du Qatar et de son impressionnant palmarès dans l'organisation de grands événements sportifs ne date pas d'hier, mais remonte à près de 20 ans. Une étape clé a été l'organisation des Jeux asiatiques de 2006, où 46 disciplines sportives différentes ont été organisées avec succès.

Les Jeux asiatiques feront leur retour à Doha en 2030, la capitale qatarie ayant été officiellement choisie pour accueillir la compétition pour la deuxième fois. Cette édition s'annonce historique et devrait établir de nombreux records sportifs et organisationnels, à l'instar de celle de 2006.

La proximité des stades et des sites d'événements sportifs, conjuguée à l'excellent réseau de transports diversifié et facilement accessible depuis et vers toutes les régions du pays, a grandement facilité l'organisation par le Qatar de grands événements sportifs arabes, asiatiques et internationaux ces dernières années.

Le football brille au Qatar

Après le succès retentissant de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025, le monde n'oubliera pas le spectacle éblouissant offert par le Qatar en 2022 lors de la Coupe du Monde senior. L'Argentine a remporté le titre, et certains la considèrent comme l'une des Coupes du Monde les plus divertissantes et techniquement abouties de tous les temps. Sur le plan organisationnel, elle est largement reconnue comme la meilleure et la plus réussie, de l'avis des médias, des experts et du public.

Le Qatar et le football entretiennent une longue histoire qui dépasse largement le cadre de la Coupe du Monde et de ses différentes catégories d'âge. Le Qatar a accueilli de nombreux tournois prestigieux, tant pour les équipes nationales que pour les clubs, notamment la très réussie Coupe arabe 2021, qui continue d'attirer les foules. La prochaine édition est attendue avec impatience dans tout le monde arabe, suite à l'engouement suscité par la première édition. Le Qatar a également accueilli la Coupe d'Asie des Nations de l'AFC 2023, qu'il a remportée à domicile. Par ailleurs, le pays a organisé des tournois tels que la Coupe intercontinentale 2024, où le Real Madrid a vaincu Pachuca au stade de Lusail. La compétition revient dans quelques jours avec une nouvelle édition qui mettra en vedette les champions d'Europe, le Paris Saint-Germain, l'équipe égyptienne de Pyramids FC, le club mexicain de Cruz Azul et les vainqueurs de la Copa Libertadores d'Amérique du Sud.

Le Qatar et le football partagent une riche histoire qui s'étend bien au-delà de la Coupe du monde. De l'athlétisme au tennis en passant par les sports mécaniques, le Qatar est présent dans tous les sports.

Le Qatar a accueilli des événements pour presque tous les grands sports, tels que les Championnats du monde d'athlétisme 2019 et le Championnat du monde masculin de handball 2015. Sans oublier les compétitions de tennis et l'Open du Qatar, créé il y a 32 ans et qui continue de remporter un franc succès chaque année, tant en simple messieurs qu'en double.

Le sport automobile n'est pas en reste : le circuit international de Losail accueille des Grands Prix de Formule 1 depuis 2021, la prochaine manche étant prévue en novembre. Le circuit accueille également régulièrement des courses de MotoGP depuis 2004.