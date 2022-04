Trippier tresse des louanges à Simeone

L'ancienne star de l'Atletico Madrid, Kieran Trippier, a révélé qu'il a beaucoup apprécié son passage sous la direction de Diego Simeone dans la capitale espagnole.

Trippier a quitté Tottenham pour rejoindre l'Atletico en 2019 et a passé deux saisons et demie en Liga avant de revenir en Premier League avec Newcastle United au début de l'année.

Admirateur de Simeone

Simeone a reçu des critiques pour son style de jeu apparemment négatif, mais son ancien protégé est toujours un grand admirateur de l'Argentin.

"J'ai adoré jouer pour Simeone et m'épanouir en défendant", a déclaré Trippier à BT Sport avant le quart de finale de Ligue des champions de l'Atlético contre Manchester City mercredi.

"Je me suis amélioré massivement en jouant pour lui. C'est un homme spécial. Beaucoup de gens regardent un match de temps en temps, mais en Liga, ils jouent un football totalement différent.

"Contre les meilleures équipes, il faut être plus défensif. Ce n'est pas juste de parler de la magie noire et de lui. Quand nous jouions contre Liverpool et Chelsea, il nous disait de leur rentrer dedans et de les énerver. Ils veulent énerver les joueurs.

"Dès la première minute, il va demander des cartons jaunes depuis le banc de touche et les joueurs vont énerver les autres. Il veut que les joueurs contournent l'arbitre. Savic sera le plus grand ce soir, il sera sur les côtes de Man City".

Trippier sous le règne de Simeone

Déjà international anglais confirmé - et finaliste de la Ligue des champions - lors de son passage à Tottenham, le transfert de Trippier à l'Atletico Madrid a contribué à le faire passer à un autre niveau sous la direction avisée de Simeone.

Le latéral a fait 86 apparitions toutes compétitions confondues et s'est révélé être un élément clé de l'équipe qui a battu le Real Madrid et le FC Barcelone pour remporter le titre de Liga 2020-21, le deuxième de l'Argentin avec les Colchoneros.