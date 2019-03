Transferts - Eden Hazard répond aux rumeurs concernant le Real Madrid

Le Real Madrid ? Eden Hazard rs'est expliqué dans un entretien télévisé et en a profité pour fixer ses objectifs pour la fin de la campagne.

Eden Hazard et le n'ont pas fini de se draguer mutuellement en vue d'un été qui s'annonce très chaud, voire très show. Le virevoltant ailier belge n'a jamais dissimulé ses velléités de rallier la capitale espagnole alors que le club, lui, suit le Belge depuis très longtemps.

La situation semble idéale pour un transfert, ce qui attise de nombreuses rumeurs concernant une transaction estivale, notamment depuis le retour de Zinedine Zidane à la tête du club merengue. L'ancien international français étant l'idole notoire de l'ancien lillois.

Mais qu'en pense l'intéressé ? "Honnêtement, en ce moment, je ne pense qu’à tous les jours", a indiqué le joueur des Blues dans une interview accordée à VTM. "Là, pendant une semaine je vais penser à l’équipe nationale. Mais quand je rentrerai à Chelsea, je ne penserai qu’à Chelsea. Je ne vais pas penser à ce qu’il va se passer dans deux, trois, quatre ou cinq mois. Parce que je ne sais pas. On verra", a ensuite précisé le joueur de Chelsea, qui préfère rester évasif, sans jamais écarter un éventuel départ à Madrid.

Certains médias affirment pourtant que Hazard et le Real Madrid ont déjà un accord personnel..."Pour l’instant, il n’y a personne qui m’attend. Il y a deux mois à faire à Chelsea, deux mois très importants. On peut et on doit gagner l’Europa League. Ou finir dans le Top 4 en pour jouer la la saison prochaine. Les supporters, les joueurs, le staff attendent ça", a encore indiqué Hazard.

Rendez-vous le 1er juillet prochain pour l'ouverture de la fenêtre estivale et pour, potentiellement, l'épilogue de ce feuilleton Hazard-Real.