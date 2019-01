Tout savoir sur la cérémonie du Ballon d'Or algérien

Ce lundi soir aura lieu la cérémonie de remise du Ballon d'Or algérien. Découvrez toutes les infos pratiques sur cet évènement.

Ce lundi se tient la cérémonie du Ballon d'Or algérien. Un évènement important de l'autre côté de la méditerranée puisqu'il sacre le meilleur Fennec de l'année 2018. Le trophée sera décerné à l'issue d'une soirée haute en couleurs, au programme alléchant et avec beaucoup d'invités de marque.

Pour en savoir plus sur cet évènement, en voici une présentation complète.

L'historique et le palmarès

Il s'agit de la 18e édition du Ballon d'Or algérien. La toute première s'est tenue en 2001 et a vu Djamel Belmadi, l'actuel sélectionneur, remporter le trophée. C'est le groupe "Le Buteur-El Heddaf", le plus célèbre des quotidiens et médias foot en Algérie, qui organise l'évènement et avec la sponsorisation d'un célèbre opérateur téléphonique local.

L'horaire et lieu de la cérémonie

La cérémonie se tiendra à la salle d'Opéra (Boualem Bessaih), qui se trouve sur la commune d'Ouled Fayet à l'ouest d'Alger. Le début est programmé pour 19h et la fin à la 21h suite à la divulgation du lauréat du principal trophée. À noter qu'à 15h, il y aura aussi une conférence de presse à l'hôtel Sheraton d'Alger, qui concernera l'invité d'honneur de la cérémonie. Son identité est gardée secrète jusqu'au dernier moment. L'année dernière c'est l'illustre Paolo Maldini qui avait fait honneur de sa présence, et remis le Ballon d'Or à Fawzi Ghoulam.

Qui sont les nommés pour le titre du Ballon d'Or ?

Cinq candidats ont été retenus pour le titre de cette année : Youcef Atal, Baghdad Bounedjah, Youcef Belaili, Yacine Brahimi, Riyad Mahrez. Les deux derniers cités ont déjà eu l'honneur de soulever cette récompense. Brahimi l'a gagné en 2014, avant que l'ailier actuel de City ne lui succède l'année d'après et récidive aussi en 2016. Le lauréat sera désigné après le décompte des votes qui aura impliqué les capitaines des équipes, entraineurs et présidents de la Ligue 1 algérienne, de même que le sélectionneur et capitaine des Verts et aussi la presse.

Présentation des différents nommés :

• Youcef Atal, la très bonne pioche des Aiglons

• Baghdad Bounedjah, enfin prophète en son pays

• Youcef Belaili, de l'ombre à la lumière

• Yacine Brahimi, le Fennec qui règne chez les Dragons

• Riyad Mahrez, l'étoile verte qui ne stagne plus

Quelles sont les autres récompenses prévues ?

Plusieurs autres récompenses seront distribuées tout au long de la soirée. Les voici :

Meilleur joueur algérien de l'année

Meilleur espoir de l'année

La révélation de l'année

Meilleure équipe algérienne de l'année

Meilleur gardien algérien de l'année

Meilleur entraineur du championnat algérien

Soulier d'or du meilleur buteur national

Sur quelle chaine sera diffusée la cérémonie ?

La cérémonie sera diffusée dans son intégralité sur les principales chaines publiques algériennes : Canal Algérie et A3.

Goal sera aussi présent sur place pour couvrir l'évènement et retracer les différents faits à travers des publications sur le site ou les réseaux sociaux.