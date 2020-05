Totti impressionné par Tonali

L’ancienne star de l’AS Roma, Francesco Totti, s’est dit sous le charme de la nouvelle étoile montante du football italien, Sandro Tonali.

Objectif Sandro Tonali ! L'illustre Francesco Totti vient de se convertir dans un double rôle de scout et agent et le premier joueur qu'il espère attirer dans son écurie n'est autre que le petit prodige de Brescia.

En direct sur Instagram et à l'occasion d'une discussion avec Christian Vieri, l'ex-capitaine giallorosso a dévoilé ses cartes, louant le milieu de terrain qui brille en et qui intéresse une bonne partie des cadors de la Botte. "Maintenant que je suis scout et il y a beaucoup de jeunes forts. Tonali est le plus fort de tous, en fait j'essaierai par tous les moyens de le prendre. S'il est éveillé il vient, sinon il dort debout ... Ensuite, ça dépend du marché et quand il va reprendre". Des propos qui ne devraient pas être du goût de l'actuel agent de Tonali, un certain Roberto La Florio.

L'ancien stratège de la Louve a également expliqué le fonctionnement de son agence, spécialisée en découverte de talents et a donné un indice sur la prochaine pépite qu'il pourrait avoir entre ses mains. "Mon équipe me souffle le nom des joueurs et le dernier mot me revient. Maintenant, je traite avec un joueur argentin. C'est un attaquant dévastateur. Mais je ne dirai pas son nom, sinon ils seront tous derrière moi"

Enfin, Totti a aussi raconté à Vieri comment il a influé pour le recrutement du Turc Cengiz Under à l' , et ce après l'avoir vu se distinguer avec son ancienne équipe. "Under est physiquement fort et il a une très bonne frappe. C'est est un joueur de premier plan et s'il arrive à comprendre certaines choses, il deviendra vraiment fort. Il ne s'est pas encore exprimé à des niveaux élevés. Mais vous devriez voir comment il tire ses coups de pieds arrêtés, il est impressionnant. Il ressemble à Recoba".