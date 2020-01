Francesco Totti n’écarte pas un retour à la Roma

Le légendaire Francesco Totti a indiqué qu’il n’excluait pas totalement la possibilité de retravailler à la Roma dans le futur.

En printemps dernier, Francesco Totti a quitté définitivement l’ au bout d’une aventure de presque trois décennies. Après avoir été joueur, « Il Capitano » a occupé un rôle au sein de la direction. Mais, sa mésentente avec Monchi, l'ancien directeur sportif, l’a conduit à faire ses valises.

Aujourd’hui, il est libre de tout engagement. Il se plait ainsi, mais il ne s’interdit pas un retour dans son ancienne maison. « Il ne faut jamais dire jamais », a-t-il clamé dans un entretien à DAZN, avec un coeur qui bat toujours pour la Louve.

Prima si giocava a carte, ora c'è Instagram 📱

Il rapporto tra compagni di squadra secondo Francesco Totti



Linea Diletta è su #DAZN pic.twitter.com/k15NHMuQG2 — DAZN Italia (@DAZN_IT) January 15, 2020

Totti a aussi été questionné sur la possibilité de devenir agent. Une hypothèse qu’il a totalement écartée. « Non, parce que c'est du passé et je suis vieux jeu. Mais être scout pour déceler les jeunes talents oui. Je cherche et je regarde si je peux trouver des jeunes prometteurs. De nos jours, à cause du smartphone et des réseaux sociaux, c'est plus difficile d'avoir un groupe. C'était plus facile quand on jouait aux cartes ».

Enfin, l’ancien meneur de la Squadra est aussi revenu sur sa fameuse Panenka transformé en demi-finale de l’Euro 2000 contre les : « Je l’avais promis à Paolo Maldini et Gigi Di Biagio ». Malheureusement pour lui et ses coéquipiers, cela n’a pas suffi pour être couronné champion d’Europe.