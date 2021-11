Tottenham : Nuno Espirito Santo viré, Antonio Conte chez les Spurs ?

Huitième de Premier League, Tottenham a mis fin à l'aventure de l'entraîneur Nuno Espirito Santo. Antonio Conte est pressenti pour lui succéder.

Huitième de Premier League, laborieux dans le jeu et humilié par Manchester United ce week end (3-0), Tottenham vit des heures compliquées. Pour tenter d'inverser la tendance, les dirigeants ont donc pris une décision forte ce lundi. Arrivé cet été chez les Spurs, l'entraîneur portugais Nuno Espirito Santo a en effet été licencié.

Les Londoniens l'ont annoncé via un communiqué officiel publié en fin de matinée. "Le Club est en mesure d'annoncer aujourd'hui que Nuno Espírito Santo et ses entraîneurs Ian Cathro, Rui Barbosa et Antonio Dias ont été relevés de leurs fonctions", précise Tottenham. Fabio Paratici, le directeur général du club, s'en est justifié.

L'article continue ci-dessous

"Je sais à quel point Nuno et son équipe d'entraîneurs voulaient réussir et je regrette que nous ayons dû prendre cette décision. Nuno est un vrai gentleman et il sera toujours le bienvenu ici. Nous tenons à le remercier, ainsi que son équipe d'entraîneurs, et leur souhaitons bonne chance pour l'avenir", a-t-il précisé, reconnaissant.

Antonio Conte pour lui succéder ?

"Une autre mise à jour sur le coaching suivra en temps voulu", précisent les Spurs, alors que de nombreuses rumeurs circulent déjà à Londres. Pour succéder à Nuno Espirito Santo, Tottenham pourrait faire confiance à Antonio Conte, ancien coach de la Juventus Turin et de Chelsea. C'est en tout cas ce que laisse entendre l'influent insider transalpin Gianluca Di Marzio, généralement très bien informé. Antonio Conte pourrait donc faire son retour à Londres, quatre ans après la fin de son aventure chez les Blues.

Nuno Espirito Santo, lui, quitte Tottenham quelques mois seulement après son arrivée... Sous le feu des critiques après la défaite à Manchester, il avait souhaité prendre ses responsabilités, comprenant l'énervement des supporters. "Les sifflets et la déception des fans sont compréhensibles. Quand ils ne voient pas jouer l'équipe qu'ils veulent, ils sifflent. Je crois aussi que l'on est meilleur que ce que l'on a montré aujourd'hui. C'est à nous de changer, pas à eux. J'ai confiance en mes joueurs, on peut faire mieux. Je les soutiendrai et je resterai avec eux jusqu'à la fin", avait-il promis en conférence de presse. Quelques heures plus tard, l'ancien des Wolves est au chomage forcé.