Tottenham, Mourinho : "Bale a franchi la 'barrière psychologique' des blessures"

L'international gallois est en excellente forme ces dernières semaines après un lent départ à Tottenham.

José Mourinho a fait l'éloge de Gareth Bale pour avoir brisé une "barrière psychologique" et être revenu dans une forme optimale. Le retour de Bale à Tottenham, prêté par le Real Madrid, menaçait d'être un fiasco, alors qu'il luttait pour gagner du temps de jeu lors de la première partie de saison marquant son deuxième séjour dans le nord de Londres. Son influence s'est toutefois accrue ces dernières semaines, avec quatre buts lors de ses trois dernières apparitions soulignant son importance accrue.

Ce dimanche, Gareth Bale a inscrit un doublé. Après une superbe démonstration lors de la victoire 4-1 des Spurs sur Crystal Palace, José Mourinho a déclaré que Gareth Bale était récompensé pour avoir surmonté ses problèmes de blessures. "Ce n'est pas que nous l'ayons défié ou quoi que ce soit", a déclaré l'entraîneur de Tottenham à AS. "Nous l'avons seulement soutenu. J'ai trouvé des cicatrices psychologiques en lui".

"Lorsque vous êtes plusieurs saisons avec de nombreuses blessures, l'important n'est pas seulement les cicatrices musculaires, mais aussi les cicatrices psychologiques, qui apportent la peur et l'instabilité. Il y a un moment où vous travaillez bien et où tout le monde autour de vous vous soutient au maximum. À ce moment, la barrière psychologique est brisée. Et il l'a fait. C'était lui, pas nous", a ajouté José Mourinho.

Il y avait des craintes tout au long de l'automne et au début de l'hiver concernant le fait que Gareth Bale ne soit plus prêt à jouer au plus haut niveau. Il a reçu des minutes éphémères par Mourinho et n'a eu que peu d'impact lorsque l'entraîneur des Spurs lui en a donné l'occasion. Cependant, sa fortune a changé au cours du mois dernier. Le joueur de 31 ans compte six buts à son actif en autant de matchs, dont des doublés contre Burnley et Palace.

José Mourinho a récemment déclaré que Gareth Bale était maintenant à l'aise et confiant pour jouer deux matchs par semaine, bien qu'avec un programme sur mesure qui le limite souvent à un peu plus d'une heure de temps de jeu. Cela semble être un calendrier qui convient au joueur et au club, et s'il peut continuer à faire preuve de bonne forme et ne pas se blesser, il peut persuader les Spurs de prolonger son séjour à Londres.

Pour rappel, Gareth Bale est seulement prêté par le Real Madrid et si Tottenham ne désire pas lever l'option d'achat à la fin de la saison, l'international gallois retournera en Espagne cet été. Le temps est compté pour Gareth Bale chez les Spurs et il va devoir se montrer convaincant à chaque minute où il sera sur le terrain afin de continuer son aventure dans le club qui l'a révélé au plus haut niveau avant son transfert au Real Madrid.