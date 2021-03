Arsenal, Arteta : "Tottenham a un avantage dans le derby"

Les Spurs ont bénéficié d'un changement de match en Ligue Europa avant leur match contre les Gunners.

Le derby de Londres entre Tottenham et Arsenal n'aura lieu que dans un peu plus d'une semaine mais il est déjà lancé. Mikel Arteta s'est plaint du changement de calendrier de la Ligue Europa de Tottenham mais il en a également profité pour déclarer qu'Arsenal ne trouverait aucune excuse lors du derby du nord de Londres le 14 mars prochain. Un derby qui sera très important au vu de la situation des deux clubs en Premier League.

Le match aller des Spurs contre le Dinamo Zagreb trois jours avant le derby devait initialement avoir lieu en Croatie, mais a depuis été inversé par l'UEFA et aura lieu à Londres. Les Gunners, quant à eux, se rendront en Grèce pour affronter l'Olympiacos. Arteta a qualifié le changement d'inéquitable car il permet à Tottenham de se reposer davantage à la maison tandis que sa propre équipe doit faire un plus long voyage après un match européen.

L'article continue ci-dessous

"Malheureusement, cela ne va pas changer", a déclaré Arteta aux journalistes. "Nous pouvons élever nos voix et nous devrions le faire parce que nous voulons que deux équipes jouent dans des conditions égales. Mais la décision a été prise et c’est tout. Je ne veux pas utiliser une seule excuse pour ce jeu en disant "oh, ils ont un avantage". Donc non, j'utiliserai probablement cela pour en profiter à notre avantage. Et c'est tout."

Les règles de l'UEFA interdisent aux clubs de la même ville d'accueillir des matchs de la Ligue Europa le même jour. Si Arsenal et Tottenham avaient tous deux été absents lors de leur match aller, ils auraient ensuite été à Londres simultanément pour disputer leurs matches retour respectifs. Le changement de calendrier fait en sorte que les deux clubs ne jouent pas le même soir dans la même ville afin de respecter ce règlement. Nul doute que José Mourinho ne tardera pas à répondre à son homologue des Gunners.

Au cours de cette conférence de presse, Mikel Arteta a également répondu aux rumeurs l'envoyant au FC Barcelone : "Il y aura toujours des spéculations lorsqu'il y aura des élections à Barcelone, c'est une énorme équipe. Evidemment, c'est là que j'ai grandi en tant que joueur et il y aura toujours des liens. Mais je suis vraiment concentré sur le travail que j'ai à faire ici, et il y a beaucoup à faire, et cela me plaît beaucoup".

Le nom du technicien espagnol est sorti dans la presse cette semaine comme un potentiel futur entraîneur du Barça en cas d'élection de Joan Laporta notamment, mais selon les informations de Goal, l'ancien milieu de terrain du PSG et d'Arsenal n'est pas une option pour le FC Barcelone. Pour rappel, l'ancien disciple de Pep Guardiola, à Manchester City, est sous contrat avec les Gunners jusqu'en juin 2023.