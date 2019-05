Thibaut Courtois désigné par Zidane comme numéro un pour la saison prochaine

Le Real et son entraineur Zinedine Zidane ont décidé de miser définitivement sur le portier belge et ouvrir la porte à un départ de Keylor Navas

Le , par l'intermédiaire de Zinedine Zidane lui-même, a informé Keylor Navas que le gardien titulaire pour la saison 2019-20 sera Thibaut Courtois. Une information rapportée par La Sexta et que Goal est en mesure de confirmer. N'étant officiellement plus le choix prioritaire du club ou de son coach, le Costaricien a donc de fortes chances de quitter la Casa Blanca lors de la prochaine intersaison.

L'entêtement de Navas pour prouver sa valeur et à vaincre les critiques au cours de ses cinq années au club a été louable et lui a permis de devenir l'un des éléments préférés de Zidane sur et en dehors du terrain. Toutefois, la donne a fini par évoluer et il n'a pas été capable de venir à bout de la concurrence incarnée par le géant belge.

La signature de Courtois l'été dernier était un choix stratégique de la part du club de la capitale espagnole. En s'attachant les services du Belge pour un prix conséquent et alors qu'il entrait dans la dernière année de son contrat à , les Madrilènes ont cherché à préparer l'avenir et enclencher le passage de témoin entre les deux portiers.

Navas fera ses adieux à Bernabeu dimanche prochain

Malgré le retour de Zidane aux commandes de l'équipe durant ce printemps, la situation de Navas ne s'est pas vraiment améliorée. La direction a choisi de s'en tenir à son plan initial, en permettant à Courtois de prendre du galon s'investir davantage sur le terrain.

Navas devrait être aligné d'entrée lors du dernier match de la saison à Madrid, dimanche prochain contre le Betis au Santiago Bernabeu. Il pourra ainsi faire ses adieux aux supporteurs et à l'équipe.

Après cinq saisons passées au Real, Navas quittera Madrid avec une carte de visite des plus enviables : trois Ligues de champions, un titre de champion d' , trois super Coupes d'Europe, quatre Coupes du monde des clubs et une Super Coupe d'Espagne.