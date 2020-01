PSG, Thiago Silva "n’attendra pas indéfiniment" (agent)

L’agent de Thiago Silva pour dire que son client n’est pas disposé à attendre encore longtemps une possible prolongation de contrat.

Thiago Silva sera en fin de contrat au Paris SG l’été prochain. Jusqu’ici, « O Monstro » n’a pas encore reçu de proposition de prolongation. Si le joueur ne laisse transparaitre aucune impatience lorsqu’il est questionné à ce sujet, son agent, en revanche, peine à rester passif.

Dans un entretien accordé à Football, Paulo Tonietto, le représentant de l’international brésilien, a fait savoir qu’il n’est pas question de subir cette situation jusqu’au mois de mai prochain. « Le PSG n'a pas encore sollicité Thiago, a-t-il déclaré à France Football. Il a envie de rester, mais il y a des limites. Si le PSG ne se manifeste pas, on prendra une décision. On ne peut pas attendre indéfiniment. »

Thiago Silva donne la priorité au PSG

Avec Leonardo, le directeur sportif du club, la communication devrait pourtant être fluide puisqu’au-delà de leur nationalité, les deux hommes se connaissent depuis très longtemps. Le courant ne passe pourtant pas et l’agent a assuré que ce n’était pas à lui, ni à son client de faire le premier pas : « Leonardo est un ami, mais je ne vais pas “mendier” un rendez-vous. Plusieurs clubs brésiliens et européens m'ont sollicité, mais on attend d'abord de parler avec le PSG, c'est là que Thiago veut continuer. Il va respecter le club. On ne veut pas penser à un plan B. Pas encore ».

Thiago Silva (35 ans) fait actuellement partie des éléments les plus anciens de l’effectif parisien. Et, il a à maintes reprises fait part de son désir de continuer avec les champions de France. Des messages qui sont restés lettre morte auprès de ses responsables franciliens. Au sein de l’état-major parisien, on continue à affirmer qu’il n’y a pas urgence. Pour régler ce dossier, ou tous ceux qui se retrouvent dans un cas similaire (Thomas Meunier, Edinson Cavani).