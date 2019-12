PSG, Thiago Silva : "Je peux encore beaucoup aider"

Le capitaine du Paris Saint-Germain pense avoir encore des choses à apporter au club de la capitale et pense déjà à sa reconversion.

Arrivé au PSG en 2012, Thiago Silva n'a peut-être jamais semblé aussi serein que cette saison. Du haut de ses 35 ans, le défenseur central brésilien est imperturbable et affiche un niveau impressionnant depuis le début de la saison. En fin de contrat l'été prochain, l'ancien défenseur de l' ne sait pas encore ce que lui réserve son avenir. Les négociations pour une prolongation de contrat sont pour le moment au point mort, mais le PSG n'a pas fermé la porte à continuer l'aventure avec son capitaine.

Dans un entretien accordé à beIN Sports, Thiago Silva a admis qu'il estimait avoir encore les capacités d'apporter au : "Je pense que j'ai fait un début de saison magnifique, je suis content pour cela. Le coach m'a dit que cela fait deux, trois semaines que je suis au très très haut niveau, mais c'est aussi grâce à la confiance du staff et du club. Je me sens très bien personnellement. Je sens que je peux encore aider beaucoup cette équipe, mais on doit attendre et voir ce qu'il va se passer dans le futur".

"Devenir peut-être entraîneur"

"On ne pas se mentir on a une équipe de très grande qualité, on sait qu'on est l'équipe la plus forte de la , mais ça ne suffit pas. On sait que si mentalement on n'est pas prêt, on ne gagnera pas la . Nous, parfois nous ne sommes pas concentrés. Il faut travailler ça (...) Le ? Quand tu joues pas bien et que tu ne perds pas le match, il y a aussi du positif. Le plus important c'était le résultat et de finir premier du groupe", a ajouté le capitaine du PSG.

Le défenseur brésilien est conscient d'être proche de la fin de sa carrière et commence déjà à penser à son après-carrière. Il se voit bien marcher dans les pas de son ancien coéquipier, Thiago Motta, et devenir entraîneur : "C’est le moment de commencer à penser à ce que je vais faire après ma carrière car c’est bientôt fini. Directeur sportif, ce n’est pas moi mais peut-être entraîneur. (...) Je pense que dans le futur, je vais être entraîneur mais on doit attendre".

Enfin, le capitaine du PSG a évoqué les blessures de Neymar : "La chose la plus importante, c’est de rester tranquille dans la tête parce que parfois, avec des blessures comme ça, tu perds un peu la tête. (...) Mais cette année, le point positif si on peut le dire comme ça, c’est qu’il s’est blessé en début de saison. J’espère qu’il pourra être prêt pour la fin parce qu’avec Neymar et tous les autres joueurs à ses côtés, nous serons très forts".