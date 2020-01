PSG, Navas : "Neymar ? Un autre monde"

L'ancien gardien du Real Madrid était de passage à Téléfoot ce dimanche, évoquant Neymar.

Lauréat de trois Ligues des champions avec le , Keylor Navas a toujours autant faim de titres et rêve d'en obtenir avec le PSG.

« Je ne suis pas venu pour m'amuser, a ainsi confié le portier francilien ce dimanche pour Telefoot, mais pour travailler avec humilité et gagner des titres. »

Des titres, c'est également l'ambition de Neymar. Ancien adversaire du Brésilien à l'époque où la paire évoluait en , Navas ne dissimule pas son admiration pour l'ex-joueur du Barça :

« C'est un joueur d'un autre niveau, d'un autre monde, estime le Costaricien. On est très contents de l'avoir dans l'équipe. Il nous rend plus fort, on sait qu'il est déterminé à tout donner. »