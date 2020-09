Thiago Alcantara : "Le Bayern est ma maison"

Le milieu de terrain espagnol semble satisfait de rester là où est si un éventuel passage en Premier League ne se concrétise pas.

Thiago Alcantara a déclaré que le était sa maison et il est heureux d'être toujours sous contrat avec les vainqueurs de la . L'avenir du joueur de 29 ans a fait l'objet d'intenses spéculations au cours du mois dernier, le champion de , , liés à plusieurs reprises à un éventuel transfert de l'Espagnol. Les derniers rapports suggèrent que pourrait également être intéressé par l'international espagnol, qui est sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2021.

Bien qu'il ait disputé la finale de la Ligue des champions il y a moins de quinze jours, Thiago a joué l'ensemble de la rencontre jeudi en faveur de l' alors que la Roja a marqué un but égaliseur tardif pour faire match nul 1-1 avec l' en Ligue des Nations. S'exprimant après le match, le milieu de terrain a inévitablement été interrogé sur son avenir et, tout en soulignant qu'il était concentré sur son rôle en sélection pour le moment, a semblé admettre qu'il serait content de rester avec Munich.

"Je suis heureux d'être au Bayern"

"Je ne pense qu'au match contre l' . Après, nous verrons", a déclaré Thiago à la ZDF. "Le Bayern est ma maison et je suis heureux d'y être". Thiago, qui a rejoint le Bayern en provenance du FC Barcelone en 2013, a fait 40 apparitions toutes compétitions confondues pour l'équipe d'Hansi Flick la saison dernière et a été un élément clé de leur triomphe en Ligue des champions. L'avenir de l'Espagnol semble toutefois être ailleurs, Liverpool étant le favori pour le signer et Jamie Redknapp déclarant qu'il apporterait une nouvelle dimension aux Reds.

"Nous avons souvent parlé de la qualité du milieu de terrain de Liverpool, de leur travail acharné, mais parfois ils manquent peut-être de ce peu de finesse et de ce petit peu de qualité", a déclaré Redknapp à Sky Sports. "Thiago Alcantara leur donnerait quelque chose de complètement différent, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Il dicte le jeu, joue à son rythme".

"Parfois, surtout lorsque vous allez dans des endroits difficiles en Premier League, vous ne pouvez pas battre des équipes en roulant tout le temps à 100 km / h, vous avez besoin d'un peu de finesse et que quelqu'un fasse les choses différemment. Il y a de nombreuses années, Liverpool avait des milieux de terrain comme Ronnie Whelan et Jan Molby qui pouvaient simplement ralentir le match et jouer à un rythme qui leur convenait, Thiago pouvait le faire. Nous l'avons vu en finale de la Ligue des champions où il a complètement dirigé le match, a eu tellement de touches du ballon et a rendu le match facile", a conclu l'Anglais.