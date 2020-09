Liverpool - "Garder Wijnaldum, mieux que de faire signer Thiago"

Selon Steve Nicol, ancien défenseur du club, les Reds ont plutôt intérêt à préserver leur équilibre. Pour lui, Wijnaldum doit donc être une priorité.

devrait tenter de préserver Georginio Wijnaldum plutôt que de tout faire pour recruter Thiago Alcantara, a déclaré Steve Nicol. Les Reds n'ont pas été très actifs cet été lors du mercato, l’arrière gauche grec Kostas Tsimikas étant le seul transfert effectué par Jürgen Klopp. Une approche pour l'international espagnol Thiago est cependant évoquée depuis un certain temps. Nicol, cependant, n'est pas convaincu que les Reds doivent enrôler le milieu de terrain de 29 ans.

Il a été suggéré que Wijnaldum pourrait s'en aller l'international néerlandais étant entré dans les 12 derniers mois de son contrat et suscitant un vif intérêt de Barcelone. Pour l'ancien joueur du club, Liverpool n'a pas intérêt à prendre des risques en s'en séparant, tant l'équipe fonctionne à merveille depuis deux ans.

"Dangereux de changer les choses alors qu’elles fonctionnent clairement"

L’ancien défenseur des Reds a déclaré à ESPN : "Je garderai Wijnaldum. Je ne comprends pas pourquoi vous le changeriez, car il a clairement réussi. En ce moment, le milieu est l’un des meilleurs d’Europe. Je pense que parfois, il est un peu dangereux de changer les choses alors qu’elles fonctionnent clairement".





"Je ne dirai pas que Thiago Alcantara est un footballeur fantastique, mais son arrivée va-t-elle bouleverser l'équilibre ? Pourquoi joueriez-vous maintenant, alors que vous êtes clairement l’équipe que tout le monde doit battre", s'est ensuite interrogé Nicol, avant de revenir sur le cas de Timo Werner.

"À cause de la pandémie, je suis presque sûr que les finances sont un peu serrées, et je suis presque sûr que c'est la raison. Werner a fini par aller à et ne pas venir à Liverpool, à cause du côté financier des choses. Je ne pense pas que ce soit un manque d’ambition (...) J'aurais aimé voir Werner [signer pour Liverpool], et si Alcantara arrive, il les rendra meilleurs, mais pour le moment, ils sont au sommet", a enfin estimé l'Anglais, formé à Liverpool.