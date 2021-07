Tebas met en garde le FC Barcelone pour Messi

Le FC Barcelone est déterminé à conserver l'Argentin avec un nouveau contrat de deux ans mais il ne peut pas se permettre de payer son salaire.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré qu'il serait "impossible" pour le FC Barcelone d'offrir à Lionel Messi le même salaire qu'il avait la saison dernière et lors de son dernier contrat alors que les dirigeants du FC Barcelone cherchent à lui faire signer un nouveau contrat. Le dernier bail de la star argentine avec le club catalan a expiré fin juin, mais ils n'ont pas renoncé à lui offrir un contrat de deux ans.

Les pensionnaires du Camp Nou ne sont cependant pas en mesure d'enregistrer les nouveaux joueurs qu'ils ont signé cet été en raison de la limite de la masse salariale imposée au club, ce qui les empêche également de faire signer un nouveau contrat à Lionel Messi. Alors que Tebas a reconnu que l'équipe de Ronald Koeman aura du mal à persuader le sextuple vainqueur du Ballon d'Or de signer à nouveau, il insiste sur le fait qu'aucune équipe du continent ne peut égaler le salaire qu'il percevait.

"Il ne pourra pas signer avec les mêmes conditions que l'ancien contrat. Ce serait impossible mais je ne pense pas non plus qu'un club européen puisse payer le montant de son ancien contrat, pas seulement Barcelone", a déclaré Tebas. "La décision de savoir si Lionel Messi reste ou part n'appartient pas à moi mais à Barcelone. Nous aimerions et espérons que Barcelone résoudra le problème afin que Messi puisse rester ici en Espagne".

Tebas ne fera pas d'exception pour le Barça

"Nous voulons toujours les meilleurs joueurs de la Liga mais Neymar et Cristiano Ronaldo sont partis et nous sommes toujours là et nous grandissons. Nous continuons à travailler et la Serie A et la Ligue 1 n'ont pas grandi autant qu'ils le souhaitent avec ces stars. Les joueurs de Premier League ne remportent pas le Ballon d'Or mais c'est la meilleure compétition sur le plan sportif et financier. Nous ne devrions pas être obsédés par les joueurs. J'aimerais que Messi reste mais ce n'est pas essentiel", a conclu Javier Tebas.

L'article continue ci-dessous

À la suite de la pandémie, la limite de salaire de Barcelone a été fixée à 348 millions d'euros, mais le club a fini par dépasser ce chiffre. Javier Tebas insiste sur le fait que la Liga n'assouplira pas la limite de ce que le club peut dépenser et a défendu les règles de l'organisation. "Nos réglementations sont suffisantes. C'est juste une situation réelle avec la pandémie qu'il y a moins de revenus et plus de pertes. Ouvrir la situation ne ferait que s'endetter davantage. Nous l'avons beaucoup étudié et pensons que le règlement est acceptable et que tous les clubs devraient s'y conformer. Tous les clubs ont approuvé ce règlement eux-mêmes".

"Ce n'est pas la première fois ces dernières années que cela se produit lorsqu'un club signe des joueurs mais ne peut pas enregistrer le joueur. Je suis sûr que Barcelone réglera le problème, mais s'ils ne le font pas, ils ne pourront pas enregistrer les joueurs. La grande différence entre Barcelone et la pandémie est qu'ils ont toujours été à la limite des salaires. Aucun autre club n'a poussé à cette limite absolue. Ils ont perdu 350 millions d'euros de revenus depuis la pandémie, il n'est donc pas vraiment normal, surtout dans notre championnat, de pousser jusqu'au dernier euro la limite de la masse salariale", a conclu le président de la Liga.

Le Barça a confirmé les signatures de Sergio Aguero, Eric Garcia, Memphis Depay et Emerson Royal cet été. Mais le club ne pourra aligner aucun d'entre eux au cours de la nouvelle saison, à moins qu'il ne réduise considérablement ses dépenses salariales actuelles. Afin de faciliter les choses, ils ont déjà convaincu Depay d'accepter une diminution de 30% des 7 millions d'euros par saison qu'ils ont initialement accepté de lui payer lorsqu'il a rejoint le club. Garcia, qui a accepté de rejoindre le club depuis Manchester City en janvier, a également accepté de réduire son salaire sous le nouveau président Joan Laporta.