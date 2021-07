FC Barcelone : Préoccupé pour Messi, Koeman jette un froid sur l'avenir de Griezmann

L'entraîneur du FC Barcelone est inquiet par la situation salariale du club et n'a rien exclu concernant le futur de l'international français.

Le FC Barcelone ne vit pas la meilleure période de son histoire. Et le club catalan vit l'été de tous les dangers. Certes, le Barça a réussi à se renforcer avec Sergio Aguero, Memphis Depay et Eric Garcia, mais la masse salariale du club catalan est très préoccupante et empêche l'inscription de ses trois joueurs ainsi que la re-signature de Lionel Messi. En fin de contrat avec le Barça, l'Argentin est libre et peut s'engager où il le souhaite.

Il donne la priorité au Barça, mais ces derniers vont devoir vendre pour lui faire de la place. Malgré tout, Ronald Koeman a avoué devant la presse être confiant concernant le futur de son capitaine, des propos relayés par Marca : "Lionel Messi a toujours montré qu'il voulait continuer avec le Barça et ils travaillent pour parvenir à un accord. Leo joue la Copa América, il a d'autres choses en tête et j'espère qu'il remportera la finale contre le Brésil. Il a toujours fait de son mieux pour ce club et j'espère qu'il va continuer et, pour moi, il doit continuer car finir avec un autre maillot n'est pas bon".

"Je fais confiance au président pour régler ce problème. Il est important pour le club et pour la Liga que le meilleur joueur du monde reste. Tout le monde doit faire un effort ici. Joan Laporta m'a dit d'être calme, qu'ils travaillent sur le dossier, et nous sommes convaincus qu'il sera là encore quelques années", a ajouté l'ancien sélectionneur des Pays-Bas qui a confiance en son président pour l'avenir de Lionel Messi.

Griezmann sacrifié pour inscrire les recrues ?

En revanche, Ronald Koeman n'a exclu aucun scénario concernant l'avenir d'Antoine Griezmann, pas même un départ : "Je vais compter sur tous les joueurs que nous avons. Si jamais il y a un changement, il faudra l'accepter. Mais ce sont des choses et des décisions que le club doit prendre. Nous verrons qui reste et qui part, car il reste encore beaucoup de joueurs. Mais il est clair que la priorité avant tout est que Lionel Messi reste".

"Pour moi, Antoine Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour le Barça et il a montré sa qualité. Il est un très bon joueur. Mais j'insiste, je ne sais pas quelles décisions seront prises au final, car le plus important est que Leo reste avec nous. C'est le futur de ce club et nous devons essayer au maximum", a ajouté le Néerlandais. Le message est clair : Antoine Griezmann n'est pas intransférable.

Ronald Koeman s'est montré préoccupé par la situation salariale du club mais reste positif pour l'avenir : "Nous tous qui connaissons l'état du club sommes inquiets. À cause de la question Covid, le club n'a pas pu faire certaines choses, il n'y avait pas de public, de musée... La question des salaires, le club essaie de baisser et c'est important. Tout le monde doit savoir dans l'instant où nous sommes et nous devons l'accepter. Ce sont des gens du Barça, de nombreuses années et je pense que du côté des joueurs, nous devons faire un effort pour avancer et améliorer notre effectif".