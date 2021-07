Affaire Griezmann-Dembélé, cette fois, c'est le Barça qui s'excuse

L'affaire Griezmann-Dembélé continue de prendre de l'ampleur et le Barça n'a pas eu le choix.

Barcelone a publié une déclaration s'excusant auprès de ses fans japonais et de ses partenaires économiques pour la vidéo récemment révélée impliquant Antoine Griezmann et Ousmane Dembele.

La vidéo, qui a été prise lors de la tournée de pré-saison de Barcelone en 2019, montre le duo se moquant du personnel de l'hôtel au Japon, et a été interprétée par certains comme un incident raciste.

La vidéo a particulièrement enragé le PDG de Rakuten, le sponsor principal du club, ainsi que Konami, l'un des principaux partenaires du club, ce dernier annulant son contrat avec Antoine Griezmann.

"Le FC Barcelone regrette profondément le mécontentement des supporters japonais et asiatiques et des partenaires de notre club, provoqué par une vidéo parue il y a quelques jours sur les réseaux sociaux dans laquelle deux joueurs de l'équipe première [Ousmane Dembele et Antoine Griezmann] ont fait preuve d'un manque de respect dans leur attitude envers plusieurs employés de l'hôtel dans lequel ils séjournaient", lit-on dans le communiqué de Barcelone.

"Cette attitude ne coïncide en aucun cas avec les valeurs que le FC Barcelone représente et défend. Les valeurs du club et de ses partenaires doivent être quelque chose que le FC Barcelone protège, et cette conviction est présente à tous les niveaux de l'organisation, du conseil d'administration et des dirigeants aux joueurs des différentes équipes sportives du club."

"Le club s'engage à améliorer son éducation sur les questions de race, de discrimination et de diversité. Au FC Barcelone, il n'y a pas de place pour le racisme ou la discrimination. Le club a poursuivi en déclarant qu'il s'engageait à faire en sorte qu'un tel incident ne se reproduise plus jamais."

"Le FC Barcelone aimerait s'excuser publiquement auprès de tous les fans et partenaires du club qui se sentent mécontents de cet événement de l'été 2019, une époque où les responsabilités du Club incombaient à un conseil d'administration et à une équipe de direction avant le présent", poursuit le communiqué.

« Le Conseil d'administration qui gère aujourd'hui le club s'engage à ce que des épisodes de cette nature ne se reproduisent pas.Les joueurs ont déjà montré leurs regrets et se sont excusés auprès des fans et partenaires japonais, ce que le club apprécie. Néanmoins, le FC Barcelone se réserve le droit de prendre les mesures internes qu'il juge appropriées."