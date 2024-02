Tchouaméni, ça change tout !

Cette saison, Aurélien Tchouameni a été promu défenseur central au Real et ce n'est que le début...

En raison de la crise défensive du Real Madrid, qui a vu Eder Militao, David Alaba et Antonio Rudiger se blesser ces dernières semaines, Aurélien Tchouameni a été chargé de remplacer Nacho Fernandez (et Dani Carvajal pour le match contre Gérone). On peut dire qu'il a excellé dans ce rôle.

Le week-end dernier, lors du match nul 1-1 contre le Rayo Vallecano, c'est la première fois que le Real Madrid encaissait un but alors que Tchouameni évolue en tant que défenseur, et encore, c'est sur un penalty que les locaux ont marqué. Le Français a été remarquable lorsqu'on a fait appel à lui, même s'il n'a pas vraiment apprécié de jouer en dehors de sa position.

Un défenseur central dans l'âme ?

L'un des anciens entraîneurs de Tchouameni a soutenu le jeune homme de 24 ans pour qu'il devienne un défenseur central permanent à l'avenir. Robert Moreno, qui a dirigé Tchouameni à Monaco, a déclaré à EFE qu'il avait toutes les capacités pour devenir un défenseur de haut niveau.

L'article continue ci-dessous

"Les conditions sont réunies. S'il le veut, il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du Real Madrid, regardez Mascherano quand il était à Barcelone. Pour un joueur de son talent, de sa force physique et mentale, le fait de jouer plus en retrait lui facilite presque la tâche, car il voit tout le football devant lui. Cela, en plus de ses qualités défensives. Simplement, il va devoir gommer les aspérités et les nuances, car jouer en défense centrale, ce n'est pas jouer en pivot. Ce sont des petits détails. Je pense qu'il peut très bien le faire".

Tchouameni n'aime peut-être pas l'idée de jouer en défense, mais il ne fait aucun doute qu'il est excellent à ce poste. Toutefois, pour l'instant, il ne jouera à ce poste qu'en cas d'absolue nécessité.