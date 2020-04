Takefusa Kubo : "J'ai ma place au Real Madrid"

Le Japonais étaient censés jouer pour Majorque contre le Real Madrid dimanche, mais le coronavirus a mis fin à son rêve de jouer au Bernabéu.

Takefusa Kubo, prêté par le Real madrid à Majorque, a raconté son arrivée au club merengue. Le très jeune prodige japonais se voit réussir à Madrid à l'avenir.

"Quand j'ai eu 18 ans le 4 juillet, Madrid a dit qu'ils voulaient venir au . Ils m'ont rendu visite et c'était une très belle attention de leur part", raconte Kubo, qui a expliqué les facteurs qui ont fait pencher la balance côté Real alors qu'il était très convoité.

"Tout d'abord, le plan sportif pour l'avenir qu'ils avaient conçu pour moi. C'était vraiment excitant, vraiment sympa. Après, leur venue au Japon pour m'expliquer face à face. Ca aussi, ça en disait long. Voir qu'un club de cette envergure pouvait s'intéresser à moi", a confié le jeune joueur, qui se voit réussir au Real dans le futur.

Tout dépend de moi et je pense que j'aurai une place à Madrid. En ce moment, je suis à Majorque pour faire de mon mieux et pour montrer que je peux être là et que je peux me battre pour ma place", a-t-il estimé.